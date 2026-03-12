Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını tamamladı. Toplantı sonucu alınan son kararla politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı.
Merkez Bankası verdiği kararda gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 35,5’te sabit bırakıldığını açıkladı.
SON TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?
22 Ocak 2026 tarihinde yapılan yılın ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda politika faizi yüzde 38 seviyesinden 100 baz puan indirilerek 37 olarak belirlenmişti.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.
POLİTİKA FAİZİ ARTIRILIRSA NE OLUR?
- Bankaların verdiği kredi faizleri yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için insanlar ve şirketler daha az borçlanır.
- Tüketim ve yatırımlar azalır.
- Talep azaldığı için enflasyon düşebilir.
POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?
- Kredi faizleri düşer.
- Borçlanmak ucuzladığı için tüketim ve yatırımlar artar.
- Talep arttığı için enflasyon yükselebilir.
POLİTİKA FAİZİ NEDEN ÖNEMLİ?
- Tüm faizler (mevduat, kredi, tahvil) bu orana göre belirlenir.
- Döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler.
- Yatırımcılar için güven sinyalidir.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
TCMB’nin 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:
- 22 Nisan 2026
- 11 Haziran 2026
- 23 Temmuz 2026
- 10 Eylül 2026
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026