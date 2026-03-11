Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin tahminleri belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında yarın yılın ikinci toplantısını yapacak. Toplantının ardından politika faizi kararı kamuoyuna açıklanacak. Kararın saat 14.00’te duyurulması bekleniyor.
OCAK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ KARARI ALINMIŞTI
Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olarak kullanılan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürülmesine karar verilmişti.
Bu kararla birlikte Merkez Bankası yılın ilk faiz adımını atmıştı.
PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
TCMB’nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1 ekonomist 50 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin etti.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin mart ayına ilişkin PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde gerçekleşti.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.