Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne karar verecek? Ekonomistler tek tahminde uzlaştı

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık artışını açıkladıktan sonra bir çok Dünya Merkez Bankaları faizi yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz kararını perşembe günü açıklayacak.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı öncesi yapılan anketlerde ekonomistler bir kez daha tek tahminde birleşti.

PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

TAHMİNLER DÜŞÜK

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin 17'si faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1'i yüzde 13,00 seviyesine indirileceği tahmininde bulundu.

2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 9 ekonomistin tamamı faizi yüzde 14,00 olarak öngördü. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 14,00-25,00 aralığında oluşmuştu.

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin 14'ü de haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde. Bir katılımcı ise politika faizinin yüzde 13'e indirileceği görüşünde.

MERKEZ BANKASI ANKETİ 'FAİZ YÜZDE 14'TE KALACAK'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 14,00 oldu.

SON BEŞ TOPLANTIDA KARAR AYNI

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısına ilişkin karar, 23 Haziran Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.