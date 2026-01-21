Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Gözler yılın ilk toplantısında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yarın saat 14.00’te yapılacak. Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı, piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasa beklentilerine göre TCMB’nin politika faizinde indirime gitmesi en güçlü senaryo olarak değerlendiriliyor. Beklentiler, politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 36,5 seviyesine çekileceği yönünde yoğunlaşıyor.

Ankete katılan 46 ekonomistin büyük çoğunluğu, TCMB’nin 22 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 150 baz puan indireceğini öngörüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde politika faizi yüzde 36,5 seviyesine gerileyecek.

Bazı ekonomistler 100 baz puanlık daha sınırlı bir indirim beklerken, bazıları ise 200 baz puanlık daha güçlü bir adım öngörüyor. Ancak 150 baz puanlık indirim beklentisi, anket sonuçlarında medyan değer olarak öne çıkıyor.

KARAR PİYASALAR TARAFINDAN YAKINDAN İZLENECEK

Merkez Bankası’nın faiz kararları; döviz kurları, enflasyon görünümü ve genel ekonomik faaliyet üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle PPK toplantısından çıkacak karar, piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

Faiz indirim sürecinin devam edip etmeyeceği ise enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olacak.

KARAR METNİNDEN GELECEK MESAJLAR ÖNEMLİ

PPK toplantısının ardından yayımlanacak karar metninde yer alacak ifadeler de piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Metinde kullanılacak dilin, gelecek döneme ilişkin para politikası duruşuna dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB’nin 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde sıralanıyor: