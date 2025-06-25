Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yayımladı: Yurttaşın enflasyon beklentisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

2025 yılı haziran ayında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri önceki aya kıyasla düşüş gösterdi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 0,5 puan gerileyerek yüzde 24,6'ya, reel sektörün beklentisi 1,2 puan azalarak yüzde 39,8'e, hanehalkının beklentisi ise 6,9 puan düşüşle yüzde 53,0'e indi.

HANEHALKININ ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ ARTTI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun azalacağını düşünen hanehalkı oranı da dikkat çekici bir artış gösterdi. Bir önceki aya göre 2,9 puanlık yükselişle bu oran yüzde 30,7 seviyesine ulaştı.