Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler belli oldu: Lahmacun birinci sırayı kaptırdı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025” verilerine göre, e-ticaret ekosistemindeki hızlı dönüşüm tüketicilerin hız, erişilebilirlik, esneklik ve ürün çeşitliliğine yönelik beklentilerini artırıyor. Özellikle hızlı teslimat odaklı modeller, sektörün büyümesinde belirleyici rol oynuyor.

HIZLI TİCARET MODELİ E-TİCARETİN EN DİNAMİK ALANI OLDU

Motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslimat sağlayan hızlı ticaret, e-ticaretin en çok büyüyen alanlarından biri olarak öne çıkıyor. “Karanlık mağazalar” olarak bilinen yalnızca çevrim içi siparişlere yönelik küçük depo yapıları, yerel iş birlikleri ve gelişmiş lojistik altyapılar bu büyümeyi destekliyor.

Bu model özellikle gıda, süpermarket ve yemek sektörlerinde güçlü bir genişleme gösteriyor.

HIZLI TİCARET HACMİ 388,7 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

2025 yılı itibarıyla anında ve randevulu teslimatları kapsayan hızlı ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 55,6 artarak 388,7 milyar TL seviyesine çıktı. 2019-2025 döneminde yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 138,7 olarak hesaplandı.

Hızlı ticaretin toplam e-ticaret hacmi içindeki payı ise 2019’da yüzde 1,6 seviyesindeyken, 2025 itibarıyla yüzde 8,5’e yükseldi.

YEMEK SEKTÖRÜ HIZLI TİCARETTE LİDER KONUMDA

Hızlı ticaret hacminin büyük bölümünü yemek ile gıda ve süpermarket kategorileri oluşturdu. Verilere göre yemek sektörü yüzde 69,5 payla ilk sırada yer alırken, gıda ve süpermarket kategorisi yüzde 30,5 pay aldı.

TÜKETİCİLER EN ÇOK ATIŞTIRMALIK VE YEMEK SİPARİŞ ETTİ

Gıda ve süpermarket kategorisinde en çok sipariş edilen ürün grubu 4,64 milyar TL ile çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıklar oldu. Bunu 3,96 milyar TL ile temizlik ve ev bakım ürünleri, 3,46 milyar TL ile piliç, tavuk ve hindi ürünleri izledi. Köfte ve işlenmiş et 3,43 milyar TL, süt 3,01 milyar TL ve pet şişe su 2,88 milyar TL ile öne çıkan diğer ürünler arasında yer aldı.

HAMBURGER VE PİZZA YEMEK KATEGORİSİNDE İLK SIRADA

Yoğun yaşam temposunun etkisiyle değişen tüketim alışkanlıkları yemek siparişlerine de yansıdı. Hızlı ticaret kapsamında yemek kategorisinde en yüksek harcama 26,74 milyar TL ile hamburgerde gerçekleşti. Pizza 17,03 milyar TL, tavuk döner 12,56 milyar TL ve lahmacun 6,67 milyar TL ile takip etti.

Izgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar TL, çiğ köfte 4,18 milyar TL, tost ve sandviç ise 3,9 milyar TL ile öne çıkan diğer ürün grupları arasında yer aldı.

HIZLI TİCARET İSTANBUL’DA YOĞUNLAŞTI

Hızlı ticaretin işlem hacmi ve sipariş sayısının büyük bölümü büyükşehirlerde toplandı. İstanbul, hızlı ticaret hacminin yüzde 55,4’ünü ve işlem sayısının yüzde 57,7’sini oluşturdu.

Ankara yüzde 8,1 hacim ve yüzde 7,4 işlem payıyla ikinci sırada yer alırken, İzmir yüzde 7 hacim ve yüzde 6,6 işlem payıyla üçüncü oldu. Bursa yüzde 3,7, Antalya yüzde 3 ve Kocaeli yüzde 2 pay ile öne çıkan diğer iller arasında yer aldı.