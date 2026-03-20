Türkiye’de esnaf sayısı 2,2 milyonu aştı: En yaygın meslek hangisi?

Türkiye’de en fazla esnafın faaliyet gösterdiği meslek kolu, ocak ayı itibarıyla 194 bin 52 kişiyle “bakkallık, bayilik ve büfecilik” oldu. Bu alanı 189 bin 392 esnafla kara yolu ile yük taşımacılığı, 139 bin 825 ile lokantacılık, 97 bin 864 ile servis aracı işletmeciliği ve 85 bin 506 esnafla taksicilik izledi.

Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelinde 184 meslek dalında faaliyet gösteren toplam 2 milyon 256 bin 978 esnaf ve sanatkar, 2 milyon 542 bin 99 iş yeriyle ekonomiye katkı sağladı.

İSTANBUL ZİRVEDE

İller bazında değerlendirildiğinde, en fazla esnaf ve sanatkara sahip il 283 bin 449 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti. En az esnafın bulunduğu il ise 2 bin 178 kişiyle Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt’un ardından Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Gümüşhane en az esnafın bulunduğu iller arasında yer aldı.

Türkiye genelinde esnafın yüzde 19,25’ini kadınlar oluşturdu. Kadın esnaf sayısı 434 bin 573 olurken, erkek esnaf sayısı 1 milyon 822 bin 405 (yüzde 80,75) olarak hesaplandı. Esnaf sayısının toplam nüfusa oranı ise yüzde 2,65 olarak belirlendi.

AÇILAN VE KAPANAN İŞLETMELER

2026’nın ilk ayında esnaf dünyasında hareketlilik dikkat çekti. Ocakta 27 bin 929 yeni iş yeri tescil edilerek açılırken, 12 bin 736 iş yeri ise kapanarak terkin edildi. Yeni açılan işletmelerde de İstanbul 3 bin 311 iş yeriyle ilk sırada yer aldı.

Esnafın finansmana erişimi kapsamında aynı dönemde devlet bankaları ve kooperatifler aracılığıyla 16 bin 879 esnafa toplam 12 milyar 584 milyon lira kredi kullandırıldı. Esnaf ve sanatkarlar ocakta 32,25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ithalat 41,14 milyon dolar oldu. İhracatta ilk sırayı Birleşik Arap Emirlikleri alırken, bu ülkeyi Moğolistan, Romanya, Suudi Arabistan ve Almanya takip etti.

Öte yandan işletmelerin üretim gücünü belgeleyen kapasite raporlarında da ocak ayında hareketlilik yaşandı. Toplam 346 kapasite raporu onaylanırken, sektör bazında 140 raporla gıda ve tarım sektörü ilk sırada yer aldı. İl bazında ise en fazla kapasite raporu 24 adetle Bursa’da düzenlendi.