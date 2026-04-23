Türkiye'de mart ayında en çok satan otomobiller belli oldu

Mart ayına ilişkin otomotiv pazarı verileri, Türkiye’de tüketicilerin en çok tercih ettiği otomobil modellerini ortaya koydu. Uzun süredir liderliğini sürdüren Renault Clio, bu dönemde de satış performansını koruyarak en yakın rakibiyle arasındaki farkı açtı. Modelin fiyat-performans dengesi ve yakıt tasarrufu, tercih edilmesinde belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

TOYOTA VE VOLKSWAGEN MODELLERİ TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Açıklanan verilere göre Toyota C-HR, 3 bin 618 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 3 bin 549 adetle Renault Megane Sedan bulundu. Pazarın güçlü modellerinden Volkswagen Taigo ve Fiat Egea Sedan da ilk beş içinde konumlandı. Yerli üretim Togg T10X ise ilk 10’daki yerini korudu.

MART AYININ EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİLİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Mart ayında en yüksek satış rakamlarına ulaşan modeller şu şekilde sıralandı:

Renault Clio: 4.923 adet

Toyota C-HR: 3.618 adet

Renault Megane Sedan: 3.549 adet

Volkswagen Taigo: 2.488 adet

Fiat Egea Sedan: 2.404 adet

Renault Duster: 2.388 adet

Toyota Corolla: 2.375 adet

Peugeot 3008: 2.360 adet

Togg T10X: 2.313 adet

Peugeot 2008: 2.222 adet

Veriler, Türkiye otomotiv pazarında rekabetin güçlü şekilde devam ettiğini ve tüketici tercihlerinde fiyat, performans ve yakıt verimliliğinin belirleyici olmaya devam ettiğini gösterdi.