Türkiye'de yüzlerce şubesi vardı: ABD'den o Rus şirketine ambargo!

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın önde gelen petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklediğini açıkladı. Lukoil'in Türkiye'de 600'den fazla şubesi bulunurken, Türkiye'deki operasyonların nasıl devam edeceği henüz netleşmedi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Trump'ın Putin ile görüşmesini iptal etmesi ve Rusya'nın iki büyük petrol şirketine yaptırım uygulanması petrol fiyatlarını artırdı. Brent petrol 65 dolara çıkarken, ham petrol 60,85 dolara kadar yükseldi.

YILBAŞINDAN BU YANA PETROL DEĞER KAYBEDİYOR

Yılbaşından itibaren ABD ham petrolü yüzde 16, Brent ise yaklaşık yüzde 14 değer kaybetmiş durumda.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle yaptırım adımının atıldığı belirtildi. Açıklamada, bu yaptırımların Rusya'nın enerji sektöründeki baskıyı artıracağı ve "Kremlin'in savaş için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme kabiliyetini zayıflatacağı" ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceğini belirterek, "ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edecek ve kalıcı barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere yapma isteğine bağlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle savaşa finansman sağlayan iki büyük petrol şirketine yaptırım uygulandığını vurguladı. Bessent, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya çağırıyoruz" dedi.