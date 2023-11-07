Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret nasıl etkilendi? Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat salı günü Kuveyt'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşının patlak verdiği 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.

Reuters
Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:52
Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret nasıl etkilendi? Bakanlık açıkladı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, salı günü Kuveyt'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşının patlak verdiği 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.

Ömer Bolat Arapça tercüman aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında "7 Ekim'den itibaren (Türkiye ile İsrail arasındaki) karşılıklı ticaretin geçen yıla kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığını görüyoruz" dedi.


Ömer Bolat Kuveyt İsrail-Hamas

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