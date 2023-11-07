Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret nasıl etkilendi? Bakanlık açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat salı günü Kuveyt'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşının patlak verdiği 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, salı günü Kuveyt'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşının patlak verdiği 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.
Ömer Bolat Arapça tercüman aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında "7 Ekim'den itibaren (Türkiye ile İsrail arasındaki) karşılıklı ticaretin geçen yıla kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığını görüyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- Ve AKP saflarına geçti!
- Can Atalay'ın avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama!