Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret nasıl etkilendi? Bakanlık açıkladı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:52

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:05

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, salı günü Kuveyt'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas savaşının patlak verdiği 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.

Ömer Bolat Arapça tercüman aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında "7 Ekim'den itibaren (Türkiye ile İsrail arasındaki) karşılıklı ticaretin geçen yıla kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığını görüyoruz" dedi.