Türkiye ile Rusya arasında dikkat çeken petrol ticareti

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:28

Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımların ardından iki ülke başta enerji olmak üzere işbirliğini artırmaya hazırlanırken Refinitiv Eikon verileri bu yıl Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatını ikiye katladığını gösterdi.



Rusya'nın 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" adını verdiği bir hamleyle Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkeler peşpeşe Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamıştı. Türkiye'nin bu yaptırımlara katılmaması Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret Rusya'daki faaliyetlerini durduran Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki şirketlerin yarattığı boşluğu Türk şirketlerin doldurmak için adım atmasıyla ciddi şekilde artmıştı.

GÜNLÜK 200 BİN VARİLE YÜKSELDİ

Refinitiv verileri Türkiye'nin Urallar ve Sibirya Hafif petrolü de dahil olmak üzere Rusya'dan geçtiğimiz sene aynı dönemde günde 98,000 varil olan petrol ithalatını bu yıl 200,000 varilin üzerine çıkardığını gösterdi.

TÜPRAŞ RUSYA'DAN GÜNDE YAKLAŞIK 111,000 VARİL PETROL ALACAK



Veriler TÜPRAŞ ve Azerbaycan'ın SOCAR şirketine ait STAR rafinerisinin Rusya'dan Urallar ve Sibirya Hafif petrolü alımını ciddi şekilde artırdığını aynı zamanda Kuzey Denizi, Irak ve Batı Afrika petrolü alımlarını ise azalttığına işaret etti.

Verilere göre TÜPRAŞ ocak-ağustos arasında Rusya'dan günde yaklaşık 111,000 varil petrol alacak. Bu rakam geçtiğimiz sene aynı dönemde 45,000 varil seviyesindeydi.

Türkiye Enerji Bakanlığı, TÜPRAŞ ve SOCAR yetkilileri henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.