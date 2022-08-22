Tüpraş'ta 110 milyon dolarlık kayıp bekleniyor
Tüpraş İzmit rafinerisinin bir üretim ünitesinde meydana gelen arıza nedeniyle söz konusu ünitede dört hafta süreyle üretime ara verilecek, ayrıca diğer bir ünitede de üretime ara verilecek.
Tüpraş, İzmit rafinerisi fuel oil dönüşüm tesisleri hydrocracker ünitesinde meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla, mevcut bakım planına göre hydrocracker ünitesinde 4 hafta süreyle (19 Ağustos – 15 Eylül), coker ünitesinde ise optimizasyon amaçlı olarak duruşun ilk iki haftasının ardından üretime ara verilmesine karar verdi.
YAKLAŞIK 110 MİLYON DOLAR KAYIP
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada üretime ara verilen dönemde, İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretimine devam edileceği, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığından nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmediği ifade edildi.
Şirket, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybının gündeme gelebileceğini bildirdi.
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