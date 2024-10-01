Türkiye imalat PMI düşüş gösterdi: 53 ayın en büyük düşüşü!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:03

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:03

Ağustos ayında 47,8 olan manşet PMI, eylül ayında 44,3’e gerileyerek, Mayıs 2020’den bu yana en belirgin düşüşü kaydetti. Faaliyet koşullarındaki bozulma altıncı aya ulaştı. Yeni siparişlerdeki zayıflık üretiminde aylık bazda yavaşlama göstermesine neden oldu. Üretimdeki daralma da Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

GİRDİ MALİYETLERİNDE ARTIŞ

Liradaki zayıflık ve ham madde fiyatlarındaki artış eylül ayında girdi maliyetlerinin daha da yükselmesine yol açtı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, Eylül ayında on sektörde de yeni siparişler üst üste üçüncü ay yavaşladı. En belirgin kayıp giyim ve deri ürünlerinde yaşanırken, gıda ürünlerinde ise en hafif yavaşlama gözlemlendi.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ

İstihdamda da azalma görüldü. Yaklaşık altı yıldır ilk kez, takip edilen tüm sektörlerde istihdam gerilemesi kaydedildi. En belirgin azalma ise tekstil sektöründe gerçekleşti. Girdi ve nihai ürün stoklarındaki azalma devam etti; bu durum, tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı hafifleterek teslimat sürelerinin kısalmasına neden oldu.

Anket katılımcılarının talep zayıflığına ilişkin geri dönüşleri, yeni siparişlerde yaklaşık son dört buçuk yılın en sert düşüşünü ortaya koydu. Yeni ihracat siparişlerinin yeniden yavaşlaması, dış talepte de durgunluğu işaret etti. Enflasyon ise son üç ayın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, belirgin seviyelerde kalmaya devam etti.

S&P'DEN DEĞERLENDİRMELER

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Sektördeki yavaşlamanın üçüncü çeyrek sonları itibarıyla daha da derinleştiğine işaret eden PMI verileri Türk imalatçıları için endişe verici bir tablo çizdi. Talepteki zayıflık ve yeni sipariş alma konusundaki yaşanan sıkıntılar, üretim ve istihdam faaliyetlerinin azalmasına neden oldu" dedi.

Eylül ayında, takip edilen on sektörde de istihdam gerilemesi yaşanırken, toplam yeni siparişlerdeki düşüşe paralel olarak üretimde de genel bir azalma gözlendi. En sert daralma makine ve metal ürünleri sektöründe yaşandı. Tedarik zincirlerinin iyileşmesi ise birçok sektörde teslimat sürelerinin kısalmasına yol açtı.