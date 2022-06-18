Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Çiftçi kâr edebilmeli

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olma konusunda büyük bir potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bankanın 2008’den bu yana Dünya gazetesi işbirliğiyle düzenlediği “İş’le Buluşmalar” toplantıları kapsamında İzmir’de ilgili tüm taraflara seslenen Aran, eğer tarımda bir şeylerin değiştirilmesi isteniyorsa çiftçilerin kâr edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Tarımsal üretimde teknolojinin önemine de atıf yapan Aran, şu noktalara dikkat çekti: “Daha az maliyetle daha yüksek verimlilikte üretebilmesi ve rekabetçi bir ortamda ürününü satabilmesi gerekiyor. Teknolojinin değdiği tarımsal üretim alanları hızla artıyor. Teknolojinin desteğiyle tarımdaki hikâyeyi değiştirebileceğimize inanıyorum.” Ayrıca İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli finans kaynaklarına kolay erişime ve gençlerin enerjisine ihtiyacı olduğunu söylerken, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ürün alım garantili sistemin önemine işaret etti.