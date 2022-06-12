Çiftçiler uyardı: Ülke ekonomisini yok ediyor

12 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Diyarbakır'ın Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, mercimek hasadının başladığını açıklayarak, geçen yıllarda kuraklıktan kaynaklı temel besin kaynaklarında azalma olduğunu, bu yıl ekilen ekinlerin de yangınlara kurban gitmemesi için tüm Türkiye’ye seslenerek yangınlara karşı, sigara izmariti atanlar ve ekin alanlarına yakın piknik yapanları uyarmak için akın başlatma çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE’NİN MİLLİ EKONOMİSİNE CİDDİ ZARAR VERİYOR"



Tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere başlattıkları akımına destek isteyen Başkan İskenderoğlu, yangına kurban giden bir metre kare alanın tüketiciye yansıdığını bir yıllık çiftçi emeğinin yok edilmemesi gerektiğini açıkladı. İskenderoğlu, yangının çiftçinin emeğine ve ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Dündendir mercimek biçmeye başladık, ilçemizdeki mercimek verimi normallerin üzerinde olacak, önümüzdeki hafta arpa bir sonraki hafta ise kuru buğdayın hasadına başlayacağız. Buğday, arpa, yulaf, tritikale, mercimek, nohut bunlar temel besin gıdalarımız.

Bunlar yandığı zaman hem ülkemizin hem çiftçimize zarar veriyor. Bir yıllık emek ile bin bir zorluklarla masraf ederek yetiştiren çiftçinin emekleri heba oluyor. Buradan tüm Türkiye kamuoyuna seslenerek rica ediyorum, özellikle yoldan geçerken sigara içen araçlardan izmaritler atılmasın. Piknikçilere de sesleniyorum, buğday, arpa ve mercimeğin olmadığı bir yerde pikniğinizi yapın, sizin bir saatlik piknik keyfiniz çiftçinin bir yıllık emeklerine ve Türkiye’nin milli ekonomisine ciddi zarar veriyor.

2021 yılında büyük bir kuraklık yaşadık 2022’de de bazı ilçelerde yine aynısını yaşadık en azından olanın kıymetini bilelim. Herkesten istirham ediyorum, siyasiden tutun sporculara kadar çağrı yapsınlar, sigara izmariti, piknikçi ve çocuklara çağrıda bulunsunlar bir yıllık emekler yandığı zaman boşa gidiyor. Ürün yandığı zaman önce çiftçinin cebinden gidiyor sonra tüketicilerin cebine yansıyor. Bir metrekare buğdayımız yanarsa herkes etkileniyor, yangınlarla ilgili akım başlatalım. Yangınlar çiftçinin geleceğini, ülkenin ekonomisini yok ediyor”

