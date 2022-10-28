Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası finansal sonuçlarını açıkladı

28 Ekim 2022 Cuma, 12:40

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka bu yılın Ocak – Eylül döneminde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131, 2021 yıl sonuna göre yüzde 63 artırarak 79 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın kredilerinin tutarı, 2021 yılı sonuna göre yüzde 47, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119’luk artış göstererek 55 milyar TL'ye ulaştı. Banka, karını 2021'in aynı dönemine göre yüzde 78 oranında artırarak 1,2 milyar TL net kâr gerçekleştirdi. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 1,86, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarının odağına aldıklarına değinen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek veren Bankamızın, ilk sürdürülebilir Eurobond ihracını gerçekleştirdik. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Bankamız tarafından ihraç edilen ilk sürdürülebilir Eurobond’a 100 milyon Euro yatırım yaptı. 11 yıl vadeli Eurobond ihracından elde edilecek fonun en az yüzde 75’i Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunan yeşil projelerin finansmanı için ayrılırken, kalan kısmı sosyal projelere yönlendirilecek. Bankamız ihraç kapsamında, ekonomide kadın iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar için AFD’nin teknik destek programından da yararlanacak.” şeklinde konuştu. Öztop ayrıca, “Türkiye’nin Etki Prensipleri ile uyumlu ilk Etki Raporumuzu Eylül ayında yayımladık. Güçlü çevresel, sosyal risk değerlendirme uygulamalarımızın bir sonucu olarak, uluslararası alanda tanınan derecelendirme kuruluşu Sustainalytics’in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) başlıklarının değerlendirildiği risk derecelendirmesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’daki tüm kurumlar arasında birinci; Avrupa’da AYB, KfW ve EBRD’den sonra dördüncü banka olma başarısını elde ettik” dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop



YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞIMIZ KAYNAKLAR 5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bankanın ana misyonunun ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun yatırımları desteklemek olduğunu söyleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Uluslararası finans kuruluşlarından kaynaklar sağlayarak yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği projelerini destekliyor, KOBİ’lerimizin yanında yer alıyoruz. Pandeminin etkilerinin azaltılması, altyapı yatırımlarının ve imalat sektörlerinin desteklenmesi, istihdamın artırılması gibi temalara yönelik olarak yurt dışından sağladığımız kaynaklar 5 milyar ABD dolarını aştı. Bu finansman imkanlarının yaklaşık yüzde 40’ı son 4 yılda Bankamızın yeniden yapılanma sürecinde sağlandı. İstikrarlı büyüme için güven duyulan bir kurum olmanın sorumluluğuyla kaynaklarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.Yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerinde sergiledikleri yüksek performansı vurgulayan Öztop, “Ülkemizin kalkınmasına, danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetlerimizle katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tarım ekosistemini teknolojiyle buluşturan dijital tarım platformu Tarfin'in fon kullanıcısı, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Şirketi’nin ihraççı olduğu sukuk (kira sertifikası) ihracına aracılık ettik. Bu işlem, aynı zamanda Tarfin için de ilk sukuk ihracı oldu. Yazılım ve teknoloji geliştirme şirketi OBASE Bilgisayar’ın da yüksek başarıyla sonuçlanan halka arzına aracılık etmekten, sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan dolayı ayrıca mutluyuz” dedi.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ, 1,5 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ



Kamu kaynaklarının ülke kalkınmasına odaklı sermaye yatırımlarına dönüştürülmesi amacıyla Bankamız tarafından kurulmuş olan Türkiye Kalkınma Fonu ile bölgesel kalkınmaya, inovasyona ve girişimcilik ekosistemine stratejik destek verilmesinin amaçlandığını belirten Öztop, “Türkiye Kalkınma Fonu’nun alt fonlarından Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji ve İnovasyon Fonu’na KOSGEB’in de yatırımcı olarak katılmasıyla, 5 alt fon aracılığıyla yönettiğimiz fon büyüklüğü 1,5 milyar TL’ye ulaştı. 212, ScaleX, 500, Revo ve DCP gibi Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilen toplam 10 milyon Euro’yu aşan yatırım tutarı çerçevesinde, Türkiye girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettik. Türkiye’nin ilk ve tek yerli endüstriyel enzim üreticisi Livzym firmasına Ağustos 2022’de 3 milyon ABD doları yatırım yaptık.” şeklinde konuştu.