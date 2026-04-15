Türkiye kira artışında Avrupa şampiyonu: Fiyatlar en yakın rakibi dörde katladı

Avrupa genelinde konut kiraları yükselirken, Türkiye kira artışında diğer ülkelerden belirgin şekilde ayrıştı. 2025 yılı verilerine göre Türkiye, kira artış hızında Avrupa’da ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE KİRA ARTIŞINDA ZİRVEDE

Euronews’ün haberine göre 2025 verileri incelendiğinde Türkiye’de yıllık kira artışı yüzde 77,6 seviyesine ulaştı. Bu oran, Avrupa genelinde açık ara en yüksek artış olarak kaydedildi. Aynı listede ikinci sırada yer alan Karadağ’da kira artışı yüzde 18,5 seviyesinde kaldı.

AVRUPA ÜLKELERİNDE KİRA ARTIŞ ORANLARI

Euronews verilerine göre Avrupa’da kira artışları ülkeden ülkeye farklılık gösterdi. Bazı ülkelerde artış sınırlı kalırken, bazı ülkelerde daha yüksek seviyeler görüldü.

Finlandiya: Yüzde 1

Hırvatistan: Yüzde 17,6

Yunanistan: Yüzde 10

Macaristan: Yüzde 9,8

Bulgaristan: Yüzde 9,6

Romanya: Yüzde 8,2

Almanya: Yüzde 2,1

Fransa: Yüzde 2,3

İspanya: Yüzde 2,4

KONUT PİYASASINDA TALEP BASKISI ARTIYOR

Uzmanlara göre kira artışlarının temel nedenleri arasında konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesi ve ev sahibi olmanın zorlaşması yer alıyor. Bu durum, kiralık konut talebini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

UZMANLARDAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, Türkiye’deki kira artışının büyük ölçüde yüksek enflasyondan kaynaklandığını belirtiyor. Everett-Allen, mevcut koşulların kiralık piyasadaki baskıyı artırdığını ve ev sahibi olmanın giderek daha zor hale geldiğini ifade ediyor.

KİRA ARTIŞLARINDA POLİTİKA ETKİSİ

Hükümetin Temmuz 2022’de kira artışlarına yüzde 25 tavan getirdiği, uygulamanın daha sonra uzatıldığı belirtildi. Uzmanlara göre bu tür düzenlemeler mevcut kiracılar için artışları sınırlarken, yeni kiralamalarda fiyatların daha hızlı yükselmesine neden oldu.