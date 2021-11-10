Türkiye Liman İşletmecileri Derneği yeni başkanını seçti

10 Kasım 2021 Çarşamba, 16:38

Kurulda sektördeki erkek egemen algısını bozan bir bulaşmaya da imza atıldı. Terminal çekici operatöründen operasyon saha elemanına kadar limancılık sektörünün farklı alanlarında çalışan 9 kadın liman işçisi de toplantıda yer aldı.

Liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet veren Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin 24 Olağan Genel Kurulu Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 69 üyesi ile sektörü tek çatı altında buluşturan derneğin yeni yönetiminin belirlendiği kurula, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, üye şirket yöneticileri, denizcilik sektörünün önemli isimleri ve 9 kadın liman işçisi katıldı. 3 yıllık görev süresi sona eren Hakan Genç başkanlığı seçimle Aydın Erdemir’e devrederken, derneğin yeni yönetim kurulu da belirlendi.

FARKINDALIK YARATMAK BİRİNCİL HEDEFİMİZ OLDU

2018 yılında başlayan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanlığını bu akşam tamamladığını belirten Hakan Genç, “Yönetim Kurulu olarak TÜRKLİM’de 3 yıldır büyük gurur ve sorumlulukla sürdürdüğümüz görevleri yine alanında yetkin arkadaşlarımız üstlenecek. Öncelikle TÜRKLİM’de birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçilecek yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Dış ticaretimizin ve deniz yoluyla yapılan turizmin temel yapı taşı olan limanların yarattığı ekosistemle birlikte ekonomiye olan katkılarını anlatabilmek yani kısacası farkındalık yaratabilmek bizim için birincil hedef olmuştur. Bu konudaki faaliyetlerimiz de sektör tarafından da takdir edilmektedir. Bu kapsamda yaptığımız faaliyetlerde bizlerden desteklerini esirgemeyen kamu ve özel sektörün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

