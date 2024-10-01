Türkiye MENA Bölgesi'nin en büyük kripto pazarı olarak öne çıkıyor: 2024 raporu açıklandı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:50

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:50

Chainalysis tarafından yayımlanan 2024 Küresel Kripto Para Benimsenmesi Endeksi sonuçları, Türkiye'nin kripto para ekosistemindeki önemli gelişmeleri gözler önüne serdi. Türkiye, MENA Bölgesi'nin en büyük kripto pazarı olarak tanımlandı ve bu dönemde 136,8 milyar dolarlık bir değer elde etti. Küresel sıralamada ise Türkiye yedinci sırada yer aldı.

Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, raporun Türkiye'nin kripto adaptasyonuna dair güvenilir veriler sunduğunu belirterek, yerel ve küresel borsaların ekosistem üzerindeki etkisini vurguladı. Rapor ayrıca, Gate.TR'nin de aralarında bulunduğu 76 kripto para borsasının regülasyonlara uyum sağlamaya yönelik niyetlerini ortaya koydu.

ALTCOIN VE STABILCOIN'LER POPÜLER

Sönmez, Türkiye'de stabilcoin ve altcoin'lerin popülaritesinin arttığını ifade etti. MENA bölgesindeki merkeziyetsiz finans benimsenmesiyle birlikte, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde stabilcoin'lerin pazar payı kazandığını kaydetti. Raporda, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla stabilcoin ticaret hacminde dünya genelinde birinci olduğu belirtildi. Ayrıca, Mart 2024'te Türkiye'de 6 milyar dolarlık stabilcoin satın alındığı tahmin ediliyor.

KRİPTO PARA PİYASALARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Eylül ayı itibarıyla kripto para piyasalarındaki beklentiler değişirken, Sönmez, Bitcoin'in tarihsel olarak eylül aylarında ortalama yüzde 5,9 düştüğünü ancak 2024'ün bu gelenekselliği yıktığını belirtti. Eylül ayında Bitcoin’in yüzde 10’un üzerinde değer kazandığını ifade eden Sönmez, 65 bin doları kritik bir seviye olarak tanımladı.

KÜRESEL OLAYLARIN ETKİSİ

Sönmez, Bitcoin'in küresel olaylara karşı duyarlılığının arttığını belirterek, Japonya'daki bir liderlik değişiminin Bitcoin fiyatlarında önemli düşüşlere yol açabileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin kripto para piyasalarındaki öncü konumunu sürdüreceğini ve Gate.TR olarak Türk yatırımcılara güvenli bir erişim sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.