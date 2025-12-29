Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, Türkiye genelinde fiyat düzeylerinin bölgelere göre belirgin farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR ORTALAMANIN ÜZERİNDE

TÜİK’in yayımladığı sonuçlara göre, büyükşehirlerde fiyatlar Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyrederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha düşük seviyelerde kaldı. Türk Lirası’nın farklı bölgelerdeki satın alma gücünü ölçen çalışmada fiyat düzeyi endeksi en yüksek şehir İstanbul oldu.

İstanbul’da fiyat düzeyi endeksi 112,6 olarak hesaplanırken, en düşük endeks değeri 91,5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan bölgede kaydedildi. Bu sonuçlar, İstanbul’un Türkiye ortalamasına kıyasla yüzde 12,6 daha pahalı olduğunu gösterdi. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i içeren istatistiki bölge ise ülke ortalamasına göre yüzde 8,5 daha ucuz olarak öne çıktı.

İstanbul’u fiyat düzeyi açısından yüzde 10,1 ile İzmir, yüzde 8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesi izledi.

SEKTÖRLERE GÖRE FİYAT FARKLILIKLARI

Ana harcama gruplarına bakıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler ile giyim ve ayakkabı grubunda en pahalı bölge Balıkesir ve Çanakkale oldu.

Konut harcamalarında İstanbul, 147,3 endeks değeriyle açık ara en pahalı bölge olarak dikkat çekti. Konutta en düşük fiyat düzeyi ise 73,8 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’da görüldü.

Ulaştırma harcamalarında en yüksek endeks İstanbul’da ölçülürken, lokanta ve oteller grubunda İzmir öne çıktı. Sağlık ve eğitim harcamalarında da İstanbul en pahalı bölge olurken, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri düşük endeks değerleriyle dikkat çekti.

EĞLENCE, KÜLTÜR VE EĞİTİMDE ÖNE ÇIKAN BÖLGELER

Eğlence ve kültür ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’da gerçekleşti. Aynı grupta en düşük fiyat düzeyi ise Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de kaydedildi.

Eğitim harcamalarında en yüksek fiyat düzeyi İstanbul’da görülürken, en düşük endeks değeri Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan bölgesinde ölçüldü. Açıklanan veriler, Türkiye genelinde yaşam maliyetlerinin bölgesel olarak önemli ölçüde farklılaştığını ortaya koydu.