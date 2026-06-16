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Türkiye'nin köklü çay üreticisi iflas etti: Asırlık markadan kötü haber

Türkiye'nin köklü çay üreticisi iflas etti: Asırlık markadan kötü haber

16.06.2026 11:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye'nin köklü çay üreticisi iflas etti: Asırlık markadan kötü haber

Türkiye'nin asırlık çay markalarından Tirebolu 42, uzun süredir mücadele ettiği finansal krizin ardından resmen iflas etti. Mahkeme kararıyla tasfiye süreci başlatılan dev şirketin alacaklıları için kritik tarih ve başvuru takvimi de netleşti.
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Kuruluşu 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, yaşadığı mali sorunların ardından resmen iflas etti. Uzun süredir finansal sıkıntılarla mücadele eden şirket hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14 Mayıs 2026 tarihli (Dosya No: 2025/296 Esas, 2026/172 Karar) kararıyla şirketin iflasına hükmedildi. Kararın ardından Tirebolu İcra Dairesi, şirket için adi tasfiye sürecinin başlatıldığını duyurdu.

ALACAKLILARA 1 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

İflas kararında, iflas tarihinin 14 Mayıs 2026 saat 13.52 olduğu belirtildi. Şirketten alacağı bulunanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde gerekli belgelerle birlikte İflas Dairesi'ne başvurması gerektiği bildirildi.

Şirkete borcu bulunanların ve şirkete ait malları elinde bulunduranların da aynı süre içerisinde durumu İflas Dairesi'ne bildirmesi gerekiyor.

İLK TOPLANTI TEMMUZDA YAPILACAK

İflas süreci kapsamında ilk alacaklılar toplantısının 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00'te Tirebolu İcra Dairesi'nde gerçekleştirileceği açıklandı.

İlgili Konular: #çay #iflas #mahkeme

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