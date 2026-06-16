Dünya Kupası bilet fiyatları 1,5 milyon TL'yi aştı: Katar ve Rusya'ya tarihi fark attı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası, bilet fiyatları nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. FIFA’nın satışa çıkardığı biletlerde özellikle final karşılaşması için belirlenen fiyat seviyeleri tepki çekti.

Associated Press’in (AP) aktardığı bilgilere göre grup aşaması biletleri 140 dolardan başlarken, New Jersey’de oynanacak final maçında 1. kategori biletlerin fiyatı 8.680 dolara kadar çıktı. Nisan ayında 10.990 dolar olan fiyat, mayıs ayında ise tam 32.970 dolara yükseldi. Bu rakam, güncel dolar kuru olan 46,30 TL üzerinden hesaplandığında tek bir bilet için 1 milyon 526 bin 511 TL gibi rekor bir seviyeye denk geliyor.

DİNAMİK FİYATLANDIRMA TEPKİ ÇEKTİ

Turnuvada ilk kez uygulanan “dinamik fiyatlandırma” sistemi, bilet fiyatlarının talebe göre değişmesine neden oldu. ABD spor pazarında uzun süredir kullanılan bu yöntem, Dünya Kupası’nda fiyatların geçmiş organizasyonlara kıyasla çok daha yüksek seviyelere çıkmasına yol açtı.

Karşılaştırmalara göre 2018 Rusya Dünya Kupası’nda 1. kategori biletler 1.100 dolar seviyesindeydi. Katar 2022’de bu rakam 1.607 dolara çıktı. Euro 2024 finalinde ise biletler 95 eurodan başlayıp 2.000 euroya kadar yükseldi.

FIFA: TALEP VE PİYASA KOŞULLARI ETKİLİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bilet fiyatlarının piyasa koşullarına göre belirlendiğini ve yüksek talebin fiyatları yukarı çektiğini söyledi. ABD’nin gelişmiş spor ekonomisine dikkat çeken Infantino, ortalama bilet fiyatının 500 doların altında olduğunu savundu.

Infantino ayrıca yeniden satış platformlarında görülen yüksek rakamların resmi fiyatlamayı yansıtmadığını ifade etti.

UZMANLARDAN KIYASLAMA ELEŞTİRİSİ

Uzmanlar, FIFA’nın ABD spor organizasyonlarıyla yaptığı fiyat karşılaştırmalarını doğru bulmuyor. Emlyon Business School’dan spor ekonomisi uzmanı Simon Chadwick, Dünya Kupası’nın yapısı ile ABD liglerindeki play-off sisteminin karşılaştırılamayacağını belirtti.

Chadwick, turnuvanın küresel ve ulusal takımlar düzeyinde oynandığını, hedef kitlesinin çok daha geniş bir sosyodemografik yapıya sahip olduğunu vurguladı.

YENİDEN SATIŞ VE KOMİSYON TARTIŞMASI

Yüksek fiyatların karaborsayı engelleyeceği yönündeki FIFA savunması da tartışma konusu oldu. Tüketici örgütleri ise yüksek fiyatların ikinci el piyasayı tamamen ortadan kaldırmadığını, aksine yeni aracı yapılar oluşturduğunu ifade ediyor.

Euroconsumers yetkilisi Olivia Brown, FIFA’nın yeniden satışlardan komisyon aldığını ve gelir modelinin önemli bir kısmının organizasyon bünyesinde kaldığını belirtti.

2026 DÜNYA KUPASI’NDA FİYATLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

FIFA’nın resmi verilerine göre final maçında en ucuz biletin dahi yaklaşık 9.800 dolar seviyesinde olması, turnuvanın genel fiyat yapısını yukarı çekti.

Uzmanlara göre dinamik fiyatlandırma nedeniyle bilet fiyatlarında dalgalanma devam edecek ve kesin ortalama maliyet turnuva ilerledikçe netleşecek.