Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan Ramazan açıklaması: Koli yerine hediye kart uygulamasını destekliyoruz

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:18

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketlerde hareketlilik arttı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün yurttaşların alım gücünü korumak için yerel zincir marketlerin yoğun çaba sarf ettiğini belirten bir açıklama yaptı. Düzgün, fiyatları dengede tutmak için Ramazan kampanyalarını başlattıklarını duyurdu.

'CİDDİ HAZIRLIK YAPIYORUZ '

Ramazan ayı öncesinde, tüketicilerin temel gıda ürünlerine yönelik talebinin arttığını belirten Düzgün, "Yerel zincir marketler olarak talepleri karşılamak için ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Hem fiyatların dengelenmesi hem de ürün çeşitliliği konusunda büyük çaba sarf ediyoruz. Tüm Türkiye genelinde yerel zincirler olarak Ramazan'a özel kampanyalar düzenledik" dedi. Düzgün bu dönemde, özellikle gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında artış olmayacağını ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

'TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Ramazan ayı boyunca özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarını önlemek için tedarikçilerle iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Düzgün, "Vatandaşlarımızın Ramazan sofralarına rahatlıkla ulaşabilmesi için un, şeker, yağ, bakliyat ve temel ihtiyaç ürünlerinde gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

KOLİ YERINE HEDİYE KART

Yardımlaşmanın önemine de değinen Düzgün, Ramazan kolilerinin bazen ihtiyaç sahiplerinin gerçek gereksinimlerini tam karşılayamayabileceğini belirtti. Bu nedenle hediye kartı uygulamasını desteklediklerini belirten Düzgün, yardımseverlerin Ramazan kolisi yerine mağazalarda bulunan hediye kartlarına yönelmelerini tavsiye ederek, "Hediye kartları, ihtiyaç sahiplerine kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma imkânı sunarak daha esnek ve etkili bir çözüm sağlıyor. Böylece yardımlar en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Hediye kartları, yardımseverlerin desteklerini daha bilinçli bir şekilde yönlendirmelerine de olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜKETİCİNİN YANINDAYIZ'

Düzgün, tüketicilerin bütçesini korumak için Ramazan alışverişlerinde kampanyalar düzenlediklerini de belirterek, "Yerel zincir marketler olarak tüketicimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fiyatları erişilebilir seviyede tutmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu. Marketlerin, tüketicilere yönelik indirimler, sadakat programları ve özel kampanyalar sunarak daha avantajlı alışveriş yapma imkânı tanıyacağını ifade eden Düzgün, bu kampanyaların yerel üreticilerin desteklenmesi ve daha ekonomik alışveriş imkanları sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.