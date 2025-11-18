Türkiye Rusya arasındaki kritik anlaşma sona eriyor: ABD'nin 'doğalgaz' baskısı sürüyor!

Türkiye’nin artan siyasi baskılar nedeniyle daha pahalı ABD doğalgazına yönelmesi, Ankara–Moskova hattındaki enerji diplomasisinin geleceğini tartışmalı hale getiriyor. ABD’nin Türkiye’ye “Rus enerjisi alma” çağrısı devam ederken, milyonlarca hanenin yeni yılda doğalgaza erişimde sorun yaşama ve kış aylarında soğukla karşı karşıya kalma riski büyüyor.

Türkiye’nin ABD’den doğalgaz ithalatı son 8 yılda 23 kat artmasına rağmen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayında Beyaz Saray’da yeni enerji anlaşmalarına imza atması dikkat çekti. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Türkiye, 2045 yılına kadar ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmek için 43 milyar dolar ödeyecek” ifadelerini kullandı.

WASHINGTON’DAN GELEN UYARILAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bu ay Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde Türkiye’ye “Rus enerjisi kullanmayın” mesajı verdiğini hatırlatan Öztunç, “ABD Başkanı Donald Trump, ‘Ruslardan doğalgaz alma’ diyor, Erdoğan almıyor. Havalar iyice soğuyacak. Enerji krizi kapıda, iktidar seyrediyor” açıklamasını yaptı.

Öztunç, Rusya ile Türkiye arasındaki Mavi Akım ve TürkAkım anlaşmalarının yıl sonunda bitecek olmasının risk oluşturduğunu belirterek, “Türkiye kış aylarında doğalgaz açığı yaşayabilir” uyarısında bulundu.

KRİTİK ENERJİ ANLAŞMALARININ GELECEĞİ

Öztunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti: