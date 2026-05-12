Türkiye sefalet endeksinde dünya üçüncüsü: Bilal Erdoğan'a göre sorun 'tembellik'

AKP Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı’nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, çalışma hayatı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, erken yaşta emekliliğe yönelik eleştirilerini dile getirerek toplumdaki çalışma anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ÇALIŞMANIN KISA YOLU YOK'

Konuşmasında çalışmanın önemine değinen Bilal Erdoğan, “Bizim gerçekten çalışmaktan başka alternatifimiz yok. Yani çalışmanın kısa yolu yok. Allah da diyor, "Çalıştığınızın size ancak çalıştığınızın karşılığı vardır" diyor Allah. He, Allah sizin işinizi bereketlendirir, kolaylaştırır, yardımcı olur, ummadığınız efendime söyleyeyim sonuçlar gelir. Ama sen ona bakmayacaksın, sen sonuca bakmayacaksın, sen benim çalıştığımın karşılığı elbette var, ben onun için çalışacağım diyeceğim” ifadelerini kullandı.

EYT DÜZENLEMESİNE ELEŞTİRİ

Bilal Erdoğan, konuşmasında EYT kapsamında erken yaşta emekli olanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Bu milleti, bu millet birçok şey oldu ama bu milleti bu kadar rahata, tembelliğe sevk edici temayüller nasıl oluştu? Yani nasıl oluyor da diyorum 45 yaşında EYT'den emekli olmuş bir insan devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor. Nasıl bunu içine sindirebiliyor ki? Başka yerde adam 60-65 yaşında çalışıyor. 70 yaşında Amerika'nın gavuru çalışıyor. Masalara servis yapıyor. 45 yaşında devlet bana geçim aylığı versin diyor” dedi.

'ÇALIŞKAN MI OLACAĞIZ, TEMBEL Mİ?'

Toplumdaki çalışma kültürüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, önümüzdeki dönemde bu konunun önemli bir tartışma başlığı olacağını söyledi.

Erdoğan, “Onun için bizim bence şu anda önümüzdeki dönemde en büyük tehditimiz bu çalışkan mı olacağız, tembel mi olacağız? Yani toplumun çalışkanına kıymet verilmesi lazım. Toplumun çalışkanına değer verilmesi lazım. Tembel adama, kolay yoldan bir yere gelmiş adama değer verilirse biz ne oluruz?” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 'SEFALET ENDEKSİ'NDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ekonomik veriler ise Türkiye’deki yaşam maliyetleri tartışmasını gündemde tutuyor. Fortune dergisinde yayımlanan Steve Hanke’nin 2025 “sefalet endeksi” analizine göre Türkiye, 2024’te beşinci sıradayken 2025’te iki sıra yükselerek dünyanın en yüksek ekonomik sıkıntı yaşayan üçüncü ülkesi oldu.

Sıralamada ilk 10 ülke şöyle yer aldı:

Venezuela Sudan Türkiye İran Arjantina Esvatini Güney Afrika Malawi Madagaskar Lübnan

ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla çalışan emekli sayısı dikkat çekici seviyeye ulaştı. 2020 yılında 746 bin 766 olan çalışan emekli sayısı, 2026’da 2 milyon 130 bin 20’ye yükseldi. Böylece altı yılda yüzde 185,23 artış kaydedildi.

Uzmanlar, çalışan emekli sayısındaki yükselişi uzun süredir devam eden yüksek enflasyon, artan yaşam maliyetleri ve alım gücündeki kayıpla ilişkilendiriyor. Geçim sıkıntısı yaşayan çok sayıda emeklinin, emekli maaşının yanı sıra ek gelir elde etmek amacıyla çalışma hayatında kalmayı sürdürdüğü belirtiliyor.