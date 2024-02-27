Türkiye Sigorta Birliği, sanayicilerin prim eleştirilerini değerlendirdi

Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2024 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sanayicilerin “sigorta primleri çok pahalandı” eleştrilerini “Geçen yılki fiyatları baz alıp ona bakarak bugün pahalı demeyin. Geçen yılki fiyatlar yanlıştı. Biz bugün dünya fiyatlarına ancak yaklaşabildik. Halen yakalayamadık” dedi.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dün bir basın toplantısı düzenleyen ve son üç yılı “kusursuz fırtına” olarak adlandıran Gülen sözlerini şöyle sürdürdü:

DEPREME HAZIRLIK

“Enflasyon ve kuru öngöremediğimiz zamanlardı. Düşük faizle sektörümüz hem mali hem sigortacılık gelirlerini kaybetti. Üstüne büyük bir deprem yaşadık. Buna rağmen 2023’ü iyi yönettik. 2024’e umutla bakıyoruz. Son 3 yılın en öngörülebilir dönemindeyiz.

Toplantıya (soldan sağa) TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, TSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kişmir, Ahmet Yaşar, Uğur Gülen, TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez ve Yavuz Ölken katıldı.

Fiyatlar dengeleniyor. Biz şimdi sigortalılık seviyesini artırmaya çabalayacağız. Özellikle trafik ve kaskoda büyük bir açık var. Burayı kapatmalıyız.” Sanayicilerin eleştiriyle ilgili “Onlarda sanki sigorta yapmaktan kaçınmak için fiyatları artırdığımız algısı var.

Oysa varlık değerleri, fabrikaların ve makinelerin değeri arttı” diyen TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, ayrıca sektörün hâlâ zorunlu trafikteki sorunlarla boğuştuğunu ifade ederek şu çağrıyı yaptı:

“Trafiği gündemimizden çıkarıp depreme odaklanmak istiyoruz. Marmara’yı depreme hazır hale getirmeliyiz. Dünya genelinde, doğal afetlerde sigortalılık oranı yüzde 30, Türkiye’yi çıkarınca yüzde 40’a yükseliyor. Biz dünya ortalamasını da düşürüyoruz.” TSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken ise zorunlu deprem sigortasının (DASK) “zorunlu afet sigortası”na dönüşmesinin 2025’te olabileceğini söyledi.

HEDEF 740 MİLYAR TL

Öte yandan toplantıda verilen bilgiye göre 2024 yılında toplam prim üretiminin 2023 yılına kıyasla yüzde 52 artarak 740 milyar TL olması bekleniyor. Bireysel emeklilik sistemi (BES) toplam fon büyüklüğünün de yüzde 69 artışla 1 trilyon 278 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.



