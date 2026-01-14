Türkiye Varlık Fonu veya kurduğu şirketlerin satın aldıkları şirketler, fonlar ve bağlı ortaklıklar, kamuya ait düzenlemelere tabi olmayacak: ‘Ayrıcalıklı’ şirketler!

İçerisinde en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin de yer aldığı “torba teklif” yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifin içerisinde TVF ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının ardından yeni düzenleme yapılıyor. Anayasa Mahkemesi, TVF’nin veya kurmuş olduğu alt şirketlerin ve fonların bedelini ödeyerek satın almış olduğu şirketlerin, fonların ve bağlı ortaklıklarının tabi olacakları mevzuat, hangi denetim usul ve esaslarının uygulanacağı konularının açık olmadığını belirtmişti. AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba teklif” ile bu konularda düzenleme yapılıyor.

KISITLAMALARA TABİ OLMAYACAK

Teklife göre, TVF’nin veya kurmuş olduğu alt şirketlerin ve fonların bedelini ödeyerek satın almış olduğu şirketler, fonlar ve bağlı ortaklıklar, kamu sermayeli şirketlere uygulanan mevzuat ve kısıtlamalara tabi olmayacak. Bu yolla “özel bir statüde kurulan, kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ortaklıklardan farklı yapılandırılmış TVF’nin kendisine atfedilen finansal ve yapısal hedef ve beklentilere ulaşmasının temin edilmesi ve stratejik yatırımların TVF ve TVF’nin sektöre (finans, sigorta, teknoloji, maden yatırımları gibi) özgülenmiş şirketleri tarafından yapılmasına olanak sağlanmasının amaçlandığı” kaydedildi.

ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Bu şirket, fon ve bağlı ortaklıklar hakkında özel hukuk hükümleri uygulanacak. Türk Ticaret Yasası ile kendi özel mevzuatları geçerli olacak. Bunlar, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirket, işletme, teşebbüs ve kuruluşları ilgilendiren mevzuat hükümlerine, kısıtlamalarına ve uygulamalarına tabi olmayacaklar. Sayıştay Yasası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK, Devlet Memurları Yasası, Devlet İhale Yasası, Kamu İhale Yasası gibi kamu sermayeli şirketlere uygulananan düzenlemeler bu şirketlere uygulanmayacak.

Teklifin gerekçesinde, “bu şirketlerin ve fonların, özel sektörde rekabetlerine devam edebilmesi ve finansal piyasaların dinamik yapısının gerektirdiği esnekliğe haiz olması için kamu sermayeli şirketlere uygulanan mevzuata tabi olmamalarının amaçlandığı” belirtildi. Bunların, Sermaye Piyasası Yasası, Rekabetin Korunması Hakkında Yasa ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK’nın 12. maddesi hükmüne (kamuda birden fazla yönetim kurulu üyeliği görevi yapan kamu görevlilerinin sadece birinden ücret alabileceklerini düzenleyen madde) tabi olmaya devam edeceği belirtildi. Gerekçede, “Böylece ülkemiz için yapılan stratejik yatırımların TVF’nin hissedar olduğu şirketler ve fonlar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin temin edilmesi hedeflenmektedir” denildi.