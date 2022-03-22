Türkiye ve Azerbaycan yeşil kartları elektronik ortamda kontrol edecek

22 Mart 2022 Salı, 04:00

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) ile Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu (AİSB), özellikle yeşil kart sigortasının (uluslararası motorlu taşıt) sınırlarda dijital kontrolünün sağlanması için işbirliği protokolü imzaladı.

Bakû’da düzenlenen törende konuşan ve bu projenin 46 ülkenin dahil olduğu “Bürolar Konseyi”nde bir ilk olacağını belirten TMTB Müdürü Akif Eroğlu, yetkisiz kişilerin sahte yeşil kartla sürücüleri dolandırdıklarını, bu nedenle işletenlere önemli tazminatlar çıktığının altını çizdi. Sorunu kaynağında kesmek adına tüm yeşil kart sisteminde dijitale geçilmesi gerektiğine de vurgu yapan Eroğlu, şöyle devam ettti:

HAZİRANDA BAŞLIYOR

“Bürolar Konseyi’ndeki dijital yeşil kart çalışma grubuna dahil olduk. Sürecin hızlanması için çalışacağız. AİSB ile yaptığımız işbirliğinin detaylarını da gelecek ay Bürolar Konseyi’nde antacağız. Ayrıca dijital sistem için Bulgaristan’la prensipte anlaştık. Yunanistan’la görüşmeler ise sürüyor.” Eroğlu ayrıca, Türkiye-Azerbaycan arasındaki sistemin haziranda uygulamaya gireceğini belirtti. AİSB Müdürü Rashad Ahmedov ise bu işbirliği ile iki ülke arasında karayolu taşımacılığının güvenli bir yapıya kavuşacağını kaydetti.

Törene katılan isimlerden Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, bilgi paylaşımını desteklediklerini ifade ederek, Türk cumhuriyetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için ortak bir yapı kurmak istediklerini açıkladı. Azerbaycan Merkez Bankası Baş Direktörü Ziya Aliyev de Türkiye’nin tecrübesinden daha çok yararlanmak istediklerini belirtti.

"SAVAŞ" RİSKLERİ SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine atıf yapan Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, politik risk, havacılık, kredi ve denizcilik sigortaları başta olmak üzere sektörde ciddi baskı oluşacağını belirtti. Bu iki ülke genelinde yaklaşık 2 milyar dolarlık “politik risk sigortası” limiti olduğunu da hatırlatan Esentürk, şuna dikkat çekti: “Tüm sigortalarda savaş hali sigorta teminatı dışında tutulduğundan; mevcut sigortalı ticari, sınai, konut dahil tüm varlıkların savaş nedeniyle uğrayacağı zarar sigortadan maalesef karşılanamayacak. Risk yönetilebilir görünse de sıkıntılar yaşanacağını öngörüyoruz.”

"KLASİK ARAÇ" EKSPERTİZ HİZMETİ BAŞLATTILAR

Türkiye’de “ilk profesyonel klasik araç ekspertiz hizmeti”nin TÜV SÜD D-Expert tarafından başlatıldığı açıklandı. Bu hizmet TÜV SÜD D-Expert Üst Yöneticisi Emre Büyükkalfa ile Antika Otomobil Federasyonu Başkanı İlker Tayalı arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla hayata geçti.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükkalfa, bu hizmetin İstanbul Maslak şubesinde başladığını, zamanla diğer şubelere yayılacağını belirtirken, Tayalı fabrika standartlarında olması kaydıyla otuz yaş üstü araçların klasik araç statüsüne girdiğini aktardı.

"2022 ZORLU BİR YIL OLMAYA DEVAM EDECEK"

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Arslan, 2020 yılında yüzde 16.7 olan sektörün genel hasar frekansının geçen yıl yüzde 17.9’a çıktığını hatırlatarak yükselen maliyetlere dikkat çekti. Dünya genelinde belirsizliklerin bu yıl da süreceğini öngördüklerini ifade eden Arslan şöyle, devam etti:

“Maliyetin gündemde olacağı bu dönemde rekabetin daha da artacağı ve teknolojiyi iyi kullanan şirketlerin avantajlı olacağı bir resmin hâkim olacağını düşünüyoruz. Tüm hizmetlerde proaktif bir hasar yönetimi desteği sunacağız.”

"PRİMİN YÜZDE 72’Sİ ACENTELERDEN GELDİ"

Unico Sigorta’nın, 2021 yılında yüzde 69 artışla 1 milyar 263 milyon liralık prim ürettiği açıklandı.

Bilgi veren Unico Sigorta Genel Müdür Vekili Emine Talay Turan, yine 2021’de 575 milyon TL hasar ödediklerini, öz sermayelerinin 356.5 milyon liraya ulaştığını ve 154.5 milyon lira net kâr elde ettiklerini söyledi. Turan şöyle devam etti: “Uzun vadeli strateji planlarımızla büyüme oranımızda başarılı bir istikrar yakaladık. Hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Karlı branşların portföyümüzdeki payını da büyüterek dengeli bir portföy yarattık. Ayrıca geçen yıl şirket prim üretiminin yüzde 72’si acentelerimiz üzerinden gerçekleşti. İş ortaklarımızın bize inancını çok değerli buluyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Fibaemeklilik, Insurtech Ödülleri 2022 kapsamında “En Insurtech Sigorta” şirketi seçildi. Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, bu ödülü geliştirdikleri asistan robot “Figuru” ile aldıklarını belirtti.

- Aksigorta’nın “dijital güvenlik sözlüğü” yayın hayatına başladı. Şirketin sosyal sorumluluk projesi olan “Dijital Güvenlik Platformu” üzerinden ulaşılabilen sözlükte, toplamda 85 terimin açıklaması bulunuyor.

- Aegon Atölye’nin, uluslararası kariyer fırsatı sunmak için başlattığı etkinlik serisinin İzmir ayağı tamamlandı. Verilen bilgiye göre programa katılanlar sektörün duayen isimleriyle bire bir tanışma şansı buldu.

- Başkent Üniversitesi’nden Doç Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, “Risk Yönetimi ve Sigortacılık” başlıklı kitabının genişletilmiş 3.baskısını yayımladı. Kitapta, sektörden isimlerin de kaleme aldığı bölümler yer alıyor.

- AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”nu (GFH) orta ve uzun vadede yüksek getiri amaçlayan BES müşterilerinin hizmetine sunduklarını açıkladı.