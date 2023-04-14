Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü: 'Doğal kaynakların ve enerjinin etkin kullanılması ekonomik büyümeyi etkiler'

Yayınlanma: 14.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 07:00

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü, bu yıl Verimlilik Haftası'nda "Sürdürülebilir Verimlilik ve İnovasyon" temasıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik çalışmalara dikkatin çekileceğini bildirdi.

Verimlilik Haftası'nın bu yıl "Sürdürülebilir Verimlilik ve İnovasyon" temasıyla 13-19 Nisan'da kutlanacağını söyleyen Kömürcü, bu temayla sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik çalışmalara dikkati çekmenin amaçlandığını ve temanın hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kömürcü, ekonomik sürdürülebilirlik için işletmelerin ve bireylerin sürekli gelişim göstermeleri gerektiğine işaret ederek, "Çevresel sürdürülebilirlik açısından ise enerji ve kaynak kullanımının etkinliği, atık yönetimi ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi konulara özellikle vurgu yapılacaktır" dedi.

ANAHTAR İSRAFI AZALTMAK

Kömürcü, sürdürülebilir bir ekonomide israfın önüne geçmenin önemli olduğunu, israfın azaltılması, doğal kaynakların ve enerjinin daha etkin kullanılmasının ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ve çevreye verilen zararı azaltacağını belirterek şöyle devam etti:

"İsrafın önüne geçmede üç ana faktör var. Bunlar bilinç ve farkındalık seviyesinin artırılması, teknolojik inovasyon ve verimlilik artışı ile yasal düzenlemeler ve politikaların yapılması. Önemli bir faktör daha var ki bence en etkili yöntemdir. Önümüzde bu konuda da büyük bir örnek var; Sıfır Atık Projesi. Dünyada yaşanan tüketim çılgınlığı, hızlı bir kaynak kullanımını da beraberinde getiriyor. Günümüzde tükenmeye yüz tutan kaynakların daha verimli kullanılması için atıkların geri dönüşümü ve yeniden ekonomiye kazandırılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Projelerin başarıya ulaşması için de toplumda bir farkındalık oluşturulmasına ve çok güçlü bir desteğe gereksinim vardır."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ŞART

Kömürcü, Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı başaracağını dile getirerek, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmakla birlikte başlattığı "Yeşil Kalkınma" hamlesi çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar attığını söyledi.

Verimlilik kavramının sadece bir haftalık süreçte gündeme gelmesinin yetersiz olduğunu vurgulayan Kömürcü, şunları kaydetti:

"Bizim üzerinde durmamız gereken en önemli şey, her kurum, kuruluş ve işletmenin kaliteyi daha ön planda tutarak verimliliklerini nasıl artırabilecek olmasıdır. Verimliliğin artırılması ve bu konuda farkındalık yaratılması süreklilik isteyen bir konu. Dünyayı saran tüketim çılgınlığıyla doğadaki kaynaklar süratle tüketilmektedir. Birleşmiş Milletlerin düzenlediği zirvelerde bu konu masaya yatırılarak gelecek nesil için yaşanılabilir bir dünya bırakmanın yolunun öncelikli olarak iklim değişikliğiyle mücadeleden geçmekte olduğu net bir şekilde belirlendi."