Türkiye'yi yıkan depremler sonrasında bile ranta, talana, israfa, liyakatsizliğe devam!

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 02:36

1- ÇED AFET DİNLEMEDİ

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bilim insanları ve uzmanlar deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında en doğru adımların atılması ve kararların alınması gerektiği için uyarıda bulunuyor. İktidarın gündemi ise başka! Depremin olduğu 6 Şubat gününden bu yana bölgede 12 farklı proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci ya başladı ya da karar çıktı.

ADANA İÇİN YEDİ PROJE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sistemine göre, depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Adana’da yedi farklı proje için karar alındı. 7 Şubat günü, daha önce “ÇED gereklidir” denilen maden projesi ve kimyasal üretim tesisi için nihai karar verildi. Buna göre, projeler 10 gün için yurttaşların görüşüne açıldı. Aynı şekilde 9 Şubat’ta da atık kazanım depolama tesisi için nihai karar verildi. 15 Şubat’ta güneş enerji santrallarının ÇED süreci başladı. 16 Şubat’ta ise kil ocağı kapasite artışı, kimyasal üretim tesisi kapasite artışı ve bitkisel ham yağ ve yem üretim tesisi kapasite artışına “ÇED gerekli değildir” karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ VERİLDİ

Diyarbakır’da ise bir tekstil tesisinin projesi için 10 Şubat’ta karar verildi. Karara göre, bakanlığa sunulan ÇED raporu incelendi ve 17 Mart’ta İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak. Osmaniye’de de madeni yağ üretim ve atık madeni yap rafinasyon tesisinin kapasite artışın için İDK kararı verildi. Buna göre toplantı, 21 Mart’ta yapılacak. Şanlıurfa’da da 15-16 Şubat’ta üç farklı güneş enerji santralı projesinin ÇED süreci başladı.

(Muhittin Kapanşahin)

2- MİMARLIK FAKÜLTESİNE İLAHİYATÇI

Deprem felaketleri “doğru kentleşmeyi” yeniden gündeme getirirken dikkat çeken bir atama kararı alındı. Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na ilahiyat mezunu Muhittin Kapanşahin getirildi. Atama kararı tepki topladı. Karabük İmam Hatip Lisesi mezunu olan, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’i bitiren Kapanşahin, eleştirilere yanıt verdi.

TEPKİ SONRASI İSTİFA

Geçen 1 Ağustos’ta Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde göreve başladığını söyleyen Kapanşahin, şunları söyledi: “Çalışma konularım Kanuni Sultan Süleyman üzerine idi ve ‘Kanuni Sultan Süleyman’nın Batı Fetih Politikası’ adlı bir kitabım yayımlandı. Dekanları YÖK atamakta, teklifi rektörler yapmakta. Mimari ve şehircilik, üzerinde kalem oynattığım, söz söylediğim, ders verdiğim bir alan ama ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip değilim. Mimari, bilim tarihimizin de şehir tarihimizin de İslam medeniyeti içerisindeki ayrılmaz bir unsur olduğundan dolayı kendisiyle yakın bir ilişki içerisinde olduğumu ifade edebilirim.” Kapanşahin tepkiler üzerine dün istifa etti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, atama kararını şöyle eleştirdi:

‘KADER FAKÜLTESİ!’

“Oldu olacak ‘Mimar Hatip Üniversitesi’ yazın tabelaya, ‘Kader Fakültesi’ diye bölüm açın. Okulöncesi eğitimi Diyanet’e verelim, eğitimi vakıflarla yapalım, afet yerine bile psikologlardan önce imamları yollayalım. Bunun sonu nerede, nereye kadar?” tepkisini gösterdi.

‘LİYAKATSİZLİĞE SAHNE OLDU’

Atamanın felaketlere karşın akademinin iktidar eliyle dinselleştirilmesinin son sürat sürdürüldüğünün ispatı olduğunu kaydeden Kadem Özbay, şu ifadeleri kullandı. “Daha acısı bu felaketlerin ileride yaşanmaması için büyük öneme sahip teknik üniversitelerin bu liyakatsizliğe sahne olmasıdır.” Komedyen Şahan Gökbakar, “Muhittin Kapanşahin, ‘Mimari bilgim yok’ diyor. Görevi niye kabul ettin o zaman? Sen de haklısın. Kader planında ne varsa o!” sözleriyle atamaya tepki gösterdi.

3- ‘NOT ALIYORUZ’ TEHDİDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, depremle ilgili iktidarı eleştirenleri hedef aldı. Çelik, “Bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Not ediyoruz” dedi. Bu sözler tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bizim de halkımızın da not ettikleri oldu bu iki hafta boyunca. Bu kadar can kaybı için hiçbir önlem almayışınızı, koordinasyonsuzlukla arama kurtarma çalışmalarına neredeyse 60 saat başlayamamanızı not ettik. Yardımlara el koymanızı not ettik. En çok da 38 bin 44 vatandaşımızın hayatta olmadığını not ettik.”

‘NE YAPACAKSINIZ?’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Millet, tehditlerini, zorba anlayışlarını not ediyor” diye konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Türkiye’yi yönetemediniz. İleride ne yapacaksınız, Sinan Ateş gibi mi yapacaksınız? Silivri’de yatanlar gibi bizi oralara mı atacaksınız?” yorumunu yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, “Biz de sizin 21 yıldır söylediklerinizi ve yaptıklarınızı not ettik. Sandıkta hesap soracağız” dedi.

4- YENİ ARAÇ KİRALIYORLAR

Hayvancılığın ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kurulan ancak eleştirilerin odağında olan Et ve Süt Kurumu (ESK), deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken araç filosunu genişletmek için düğmeye bastı.

Buna göre kurum, yakıtsız ve sürücüsüz araç kiralama hizmeti alacak. Açık usulle gerçekleştirilecek ihale kapsamında, 13 binek hizmet aracı 24 ay süreyle kiralanacak. Bu araçların 12’si sedan tipi, biri ise panelvan tipi hafif ticari araç olacak. Sedan tipi araçların ikisi genel müdürlüğe, üçü Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’ne, ikisi Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü’ne, birer tanesi de Bingöl, Sakarya, Van, Erzincan ve Denizli’deki müdürlüklere verilecek. Panelvan tipi hafif ticari araç da Van’daki müdürlük tarafından kullanılacak.

EN AZ 2018 MODEL

Sedan tipi binek otomobillerde aranan özellikler arasında en az 2018 model ve üzeri olması, otomatik vites olması, motor hacminin 1300-1600 cc arası olması ve dizel veya benzinli motor olması gibi özelliklerin yer alması dikkat çekti. Panelvan tipi araç için de en az 2018 model ve üzeri, dizel veya benzinli motor olması şartı koşuldu. İhalenin son teklif verme tarihi 10 Mart olarak belirlendi. İşin başlangıç tarihi ise 2 Mayıs olacak.

Et ve Süt Kurumu, geçen martta kırmızı et fiyatlarına yapılan zammı “Çok uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyat artırdık” sözleriyle savunan Genel Müdür Osman Uzun’un görevden alınmasıyla gündeme gelmişti.

5- PERDE ALIM İHALESİ

Bakanlıklar ve müdürlükler gibi birçok kamu kurumu deprem bölgesinde ihale işlemlerine devam etti. Depremin olduğu günden bu yana 11 ili kapsayan en az 10 kamu ihalesi yapıldı. Örneğin Malatya’da, Sağlık Müdürlüğü tarafından 13 Şubat’ta kargo hizmeti alımı ve Turgut Özal Üniversitesi için 15 Şubat’ta mobilya, tefrişat malzemesi ve perde alımı ihalesi için adım atıldı. Osmaniye’de ise 9 Şubat’ta Osmaniye Belediyesi “2023 Yılı Kültür Gezileri Organizasyonu ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Servis Hizmeti Alım İşi” için ihale bilgilerini yayımladı.

KONAK YAPACAKLAR

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü de 14 Şubat’ta 24 aylık araç kiralama işi için ihaleye çıktı. 14 Şubat’ta da Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından “Karaisalı İlçe Hükümet Konağı ve Ek Hizmet Binaları Yapım İşi” için ihaleye çıkıldı.

6- AVM VE OTEL İNŞA EDİLECEK

Türkiye’nin gözü kulağı deprem bölgesindeyken Orman Kanunu değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, izin verilen havaalanı veya havalimanlarının yanında alışveriş üniteleri, otel, dini tesis, terminal binaları yapılabilecek. Yolcuların sağlık, otel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçları karşılayacak tesislere izin verilebilecek. Ormanlık olarak görülen alanlarda kamu yararı bulunması halinde, verimsiz orman alanlarında lisanlı güneş enerjisine dayalı elektrik tesislerine izin verilebilecek.