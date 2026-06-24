Türkiye'ye en çok hangi ülkenin vatandaşları göç etti? Sınır kapılarında büyük hareketlilik

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri'ne göre, yurtdışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829'a yükseldi. Göç eden nüfusun yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'ye gelenlerin 91 bin 952'si Türk vatandaşı olurken, 301 bin 877'sini yabancı uyruklular oluşturdu.

YURTDIŞINA GÖÇ AZALDI

Türkiye'den yurtdışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak kaydedildi.

Yurtdışına göç edenlerin yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini kadınlar oluşturdu. Göç eden nüfusun 155 bin 119'u Türk vatandaşı, 248 bin 97'si ise yabancı uyruklu kişilerden oluştu.

EN FAZLA GÖÇ EDENLER 20-29 YAŞ ARALIĞINDA

Türkiye'ye gelen nüfusun yaş grupları incelendiğinde, en yüksek payın yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubuna ait olduğu görüldü. Bu grubu yüzde 13,7 ile 25-29 yaş grubu ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'den yurtdışına göç edenlerde ise ilk sırada yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubu yer aldı. Bu yaş grubunu yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

İSTANBUL HEM EN FAZLA GÖÇ ALAN HEM DE GÖÇ VEREN İL OLDU

İllere göre dağılım incelendiğinde, Türkiye'ye gelen göçmenlerin yüzde 42,2'sinin İstanbul'a yerleştiği görüldü. İstanbul'u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa takip etti.

Türkiye'den yurtdışına göç eden nüfusun illere göre dağılımında da İstanbul yüzde 35,4 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'un ardından yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 4,3 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir geldi.

TÜRKİYE'YE EN FAZLA TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARI GELDİ

2025 yılında Türkiye'ye gelen yabancı uyruklular arasında ilk sırayı yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Türkmenistan'ı yüzde 8,3 ile Azerbaycan, yüzde 6,9 ile Özbekistan, yüzde 6,1 ile Mısır ve yüzde 5,8 ile Afganistan vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ise ilk sırada yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları yer aldı. Irak'ı yüzde 11,2 ile Afganistan, yüzde 7,6 ile Rusya Federasyonu, yüzde 6,3 ile İran ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.