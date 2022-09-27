Türkiye'de 1 milyon çocuk, çalışmak zorunda bırakılıyor

27 Eylül 2022 Salı, 04:00

Ülke çapında yaşanan ekonomik kriz ve giderek artan yoksulluk en çok da çocukları etkiliyor. Türkiye’de yüz binlerce çocuk okuluna gidip ders görmek ve parklarda oyun oynamak yerine yaşıtlarının aksine fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde asgari ücretin çok altında rakamlarla çalışmak zorunda kalıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan çocuk işçiliği raporuna göre, dünya genelinde 160 milyon çocuk işçi bulunurken 79 milyon çocuk işçi ise ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyor.

DİSK tarafından hazırlanan ve TÜİK ile Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinden derlenen son rakamlara göre, çırak statüsüne sahip 5-17 yaş grubundaki çocuklar da dahil, Türkiye’de 1 milyon 39 bin çocuk işçi bulunuyor. Raporda, ülkemizde 10-18 yaş aralığında 677 bin kayıtlı göçmen çocuk olduğu ve güvencesiz çalışan çocuklarla birlikte bu rakamın çok daha fazla olduğu vurgulanırken çocuk işçilik kavramını doğuran en büyük etkenin ise yoksulluk olduğunun altı çizildi. AB üye ülkelerinde çocuklarda yoksulluk riski ortalaması yüzde 22.2 iken, bu rakamın Türkiye’de yüzde 48’e kadar yükselmesi ve riski en yüksek ülke olması ise dikkat çekti.

62 İŞ CİNAYETİ

Her iki çocuktan birinin yoksulluk riski altında olduğu Türkiye’de bir diğer sorun ise çocuk işçi ölümleri olarak kayıtlara geçti. İSİG raporuna göre, 2012 yılında 34 çocuk iş kazalarında hayatını kaybederken bu rakam geçen yıl yaklaşık iki katına çıkarak 62’ye kadar yükseldi.

"BU DRAM KALDIRILMALI"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, çocuk işçilerin dramını “Türkiye’deki ekonomik tablonun kötüye gidişi nedeniyle bugün okula gidecek, parklarda oynayacak çocuklar en güzel çağında fabrikalarda, çeşitli iş yerlerinde, sanayi tesislerinde ve tarım sektöründe tarlalarda çalışıyor. Bu tablonun sorumlusu ise bugün ekonomiyi bu hale getirenlerdir. Bu artık bir tercih değil, bir zorunluluk halini almış durumda. Çocuk işçiliği kavramı kaldırılmalı ve uluslararası sözleşmelere uyulmalıdır” diyerek özetledi.