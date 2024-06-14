Türkiye'de 2030'a kadar 23 bin market açılacak

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:06

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:06

Türkiye'de organize gıda perakendesi sektöründe son 10 yılda 35,000'den fazla market açılırken, 2030 sonuna kadar ise 23,000'in üzerinde yeni marketin daha açılması öngörülüyor.

Öte yandan önümüzdeki 7 yılda satın alma veya kapatma gibi etkenlerle yaklaşık 55 market zincirinin ise sektörden ayrılması bekleniyor.

Sektörel iletişim şirketi Ortakalan tarafından perakende sektörüne yönelik düzenlenen "Ortakakıl Konferansları 2024" kapsamında açıklanan rapora göre; geçen yıl 3,599 yeni market açılışıyla organize gıda perakendeciliğinde 2023 yılının başında 48,660 olan toplam market sayısı yıl sonu itibarıyla 52,259’a yükseldi.

Söz konusu dönemde market sayısındaki artış yüzde 7.4 olarak gerçekleşirken, deprem felaketlerinin yaşandığı illerde kapanan yaklaşık 1,300 mağaza sektördeki fiziksel büyümeyi sınırladı.

Geçen yıl market sayısındaki artışın lokomotifi ise indirim marketleri oldu. 2023 yılının başında 38,122 olan toplam indirim marketi sayısı bir yıl içinde açılan 2,408 şube ile 40,530'a ulaştı. Ulusal ölçekteki market zincirlerinin toplam şube sayısı ise söz konusu dönemde 1,077 artarken; bu büyümede en büyük rolü Tarım Kredi Market oynadı.

SON 10 YILDA 35 BİNDEN FAZLA MARKET AÇILDI

Rapora göre, göre 2013-2023 yılları arasında ise, şube sayısı en az 5 ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı yüzde 203 artış kaydetti. Buna göre son 10 yılda 35,043 yeni açılışla toplam market sayısı 52,259'a ulaştı. Bu sayı 2013 sonunda 17,216 adetti.

Son 10 yılda indirim marketlerin sektördeki payı yüzde 66'dan yüzde 77'ye çıkarken, indirim marketlerin atağı karşısında yerel zincirlerin payı ise yüzde 20'den yüzde 9'a geriledi. Ulusal hiper ve süpermarket zincirleri ise yüzde 14 olan paylarını korumayı başardı.

Raporlara göre, önümüzdeki dönemde gıda perakendesinin fiziksel ortamda indirim ve süper-mini market konseptlerinde gelişmesi öngörülürken; 2030 sonunda ulusal marketlerinin yüzde 14 olan paylarını yüzde 18 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

İndirim marketlerin fiziksel mağazacılıkta büyüme hızında 2026 sonrasında yavaşlama ve bu segmentte e-ticaret alanındaki rekabetin kızışması bekleniyor.

2030 yılına kadarki 7 yıllık dönemde ise market zincirlerinde 23,000'in üzerinde yeni açılış ve yüzde 44 oranında büyüme öngördüklerini kaydeden Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, 2030 sonu itibarıyla marketlerde yüzde 75 indirim, yüzde 18 ulusal, yüzde 7 lokal zincir şeklinde pazar dağılımı öngördüklerini söyledi.

55 MARKET ZİNCİRİNİN KAPANMASI YA DA SATILMASI BEKLENİYOR

Raporların ortaya koyduğu öngörülere göre, önümüzdeki 7 yıl boyunca perakende sektöründe satın alma veya kapatma gibi etkenlerle yaklaşık 55 market zincirinin daha sektörden ayrılmış olacağını belirten Durdu, buna karşılık en az 25 yerel perakendecinin şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olmasını beklediklerini söyledi.

Şube sayısı 5 ve üzerinde olan marketler, sektörde "zincir market" olarak tanımlanıyor.

Rapora göre, 2013 yılından itibaren 89 yerel, 8 ulusal ve 7 indirim market olmak üzere toplamda 104 market zinciri satılarak veya şubelerini kapatarak sektörden ayrıldı. Şu sayısını 5 ve üzerine çıkaran çok sayıda marka ile toplam zincir market sayısı ise 254'e ulaştı.