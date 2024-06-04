Esenyurt’ta küçük çocuğu darbeden market sahibi, annesinin önünde böyle dans etti

İstanbul Esenyurt’ta aldığı suyun parasını vermediğini iddia eden market sahibi, 12 yaşındaki çocuğu darbetti. Eve ağlayarak gelen çocuğu gören annesi markete giderek kendisinden şikayetçi olacağını söyleyip şahsı cep telefonuyla kayda aldı. Market sahibi önce dans etmeye ardından ise anneye vurmaya başlarken şahıs polis ekiplerince karakola götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:51
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Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki yabancı uyruklu B.B. isimli kız çocuğu, okulundan çıkarak marketten su aldı.

BİR ANDA DANS ETMEYE BAŞLADI

Dışarı çıkacakken market sahibi Ş.S., kıza suyun ücretini ödemediğini söyleyerek bileğine ve yüzüne şiddet uyguladı. Korkudan ağlayan kız eve geldiğinde durumu annesine anlattı. Kızı ile markete tekrar giden anne C.B., adamdan şikayetçi olacağını kendisine söyledi. Kadın, cep telefonu ile adamı videoya çekerken market sahibi ise hakaretler savurarak dans etmeye başladı.

Bir süre sonra adam, kadına da vururken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ş.S. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürülürken şahsın dans ettiği ilginç anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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