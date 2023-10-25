Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan şirketlere 'enflasyon muhasebesi' uyarısı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:13

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:13

Konuyla ilgili Reuters'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, "Orta vadeli programda öngörülen enflasyon tahminleri dikkate alındığında, enflasyon düzeltmesinin 2024 ila 2026 yıllarında yapılacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 2027 yılından itibaren ise gerekli şartların oluşmayacağı ve düzeltme yapılmayacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Enflasyon düzeltmesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlayan bir uygulama.

Türkiye'de son iki yılda yüzde 85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında, yaklaşık 20 yıl aranın ardından enflasyon muhasebesi sene sonundan itibaren tekrar uygulanacak.

Hazine açıklamasında, "Bilançoda yer alan stoklar ve ticari malların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasının, dönem kârını artırıcı etkisi olmakla birlikte, bunların enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan maliyet değerleri ile satışa konu edilmesinin de dönem kârını azaltıcı etkisi olacaktır" denildi.