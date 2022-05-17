Türkiye'de bir ilk: O ilde 'nöbetçi kuyumcu' sistemine geçildi

17 Mayıs 2022 Salı, 14:32

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı (DİKO) Mehmet Yüksel ve ekibi, Diyarbakır’a yoğun turist gelmesiyle birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 'nöbetçi kuyumcu' sistemini başlattı.

Yaklaşık 450 üyesi olan DİKO’da hafta sonları için Sur ilçesinde 6 kuyumcu, diğer ilçelerde ise 3’er kuyumcu açık kalıp hem vatandaşa hizmet vermiş olacağı hem adil bir sistemle herkesin kazanç sağlayacağı belirtildi. DİKO başkanı Yüksel, sistemle birlikte fahiş fiyatların da önüne geçilip vatandaşların rahat hizmet alacağını belirtirken, kentte gelenlerin Diyarbakır’ın hasır bileziği gibi el işlemeli ürünlerine de ulaşabileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU"

Nöbetçi kuyumcu sistemini oturtmayı ve geliştirmek istediklerini söyleyen DİKO Başkanı Yüksel, şöyle konuştu:

"İlk projemizi geçen hafta faaliyete koyduk. Şehrimizin ihtiyacı olan nöbetçi kuyumcu sistemini oturttuk. İlk pazarımız başarıyla sonuçlandı. Herkes bizleri güzel bir şekilde dinleyerek uydu. Çok sevinçliyiz. Bu, Türkiye’de bir ilk oldu. Nöbetçi kuyumcu sistemini bir ihtiyaç olarak tespit ettik. Diyarbakırımıza artık binlerce turist gelemeye başladı. Bu da bizim için çok sevindirici. Diyarbakır’ın ürettiği özel ürünlerimiz var. Hasır bileziğimiz, çeşitli kolyelerimiz, el işlemelerimizi tanıtmak için. Hafta sonları buraya turlar düzenleniyor. Bunun için de çok mutluyuz. Bizim sektörün üzerine düşen bunları tanıtmak ve nöbetçi kuyumcu sistemini oturtmak."

"DİĞER SEMTLERİMİZDE DE 3’ER İŞYERİ AÇIK KALACAK"

Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pazar günleri Sur ilçesinde turların geldiği noktalar var. Zorunlu olarak 6-7 kuyumcu açık bırakmaya çalıştık. Bu dönüşümlü olacak. Her hafta 6 işyeri açık kalacak. İstediğimiz gibi de herkes uymuş oldu. Bütün sektöre teşekkür ederim. Diğer semtlerimizde de 3’er işyeri açık kalacak. Öyle bir proje yapıp uyguladık. Çok da güzel oldu. 450’ye yakın bir esnafımız var. Bunların hepsini proje içine dahil ettik."