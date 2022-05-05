Enflasyon verilerini açıklayan TÜİK'e çok sert tepki: 'Kuyumcu hassasiyetiyle...'
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 69,97'ye yükseldi. Siyasilerden verileri açıklayan TÜİK'e çok sert tepki geldi.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu. Öte yandan ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 156,56 olarak açıkladı.
Siyasiler ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak paylaşımında, "Kuyumcu hassasiyetiyle tüketici enflasyonunu yüzde 70'e değdirmemişsin" diyerek tepki gösterdi.
Öztrak'ın paylaşımı şu şekilde:
Tebrikler TÜİK!— Faik Öztrak (@faikoztrak) May 5, 2022
Kuyumcu hassasiyetiyle tüketici enflasyonunu %70'e değdirmemişsin.
Peki milletin çarşıda, pazarda yaşadığı yüzde 150 enflasyonu ne yapacaksınız?
Tabi onu da küresel barışın sağlanmasına,
Ve baz etkisine havale edince hiçbir sorununuz kalmadı. pic.twitter.com/sZfVK5l92Y
Öte yandan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise mesajında,"İğneden ipliğe her şeye zam yapılırken TÜİK açıkladığı rakamla hayal satmaya devam ediyor" dedi.
Sarayın kadrolu “ekonomi dehaları” sayesinde #enflasyon;— Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 5, 2022
?? TÜİK’e göre aylık %7.25, yıllık %69.97 olarak açıklandı.
?? ENAG’a göre ise aylık %8.68, yıllık %156.86
İğneden ipliğe her şeye zam yapılırken TÜİK açıkladığı rakamla hayal satmaya devam ediyor!
DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Twitter paylaşımında, "Erdoğan'a göre, şükredeceğiz,karamsar olmayacağız, aralık sonunu bekleyeceğiz(!) Bir de seçim sandığını.Hesap soracağız" ifadelerini kullandı.
Yaparsa AKP yapar.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 5, 2022
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
Enflasyon,yalancı Pinokyo TUİK rakamlarıyla %69.97, ENAG rakamlarıyla %156 oldu.
Ne yapacağız?
Sayın Erdoğan'a göre,
Şükredeceğiz,karamsar olmayacağız,
Aralık sonunu bekleyeceğiz(!)
Bir de seçim sandığını.
Hesap soracağız.
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