Türkiye'de Bitcoin'den Sonra En Çok Tercih Edilen Kripto Paralar

21 Nisan 2022 Perşembe, 00:00

Dünya çapında en fazla kripto para yatırımının ve işleminin yapıldığı ülkelerden birisi olan Türkiye, her geçen gün yatırımcı sayısını artırmaya devam ediyor. Peki, Türkiye’deki yatırımcılar, kripto para piyasasını nasıl takip ediyor? Türkiye’de kadın kripto para yatırımcılarının durumu ne? İşte bu soruların ve dahasının cevabı, Bitci.com ve Future Bright tarafından yayımlanan yeni raporda verildi.

Webtekno'nun haberine göre, 2021 yılının eylül ayında 1.003 Türk potansiyel ve mevcut yatırımcının katılımıyla yapılan anket, Türkiye’nin yatırımcı portfolyosunu ortaya koydu. Anket, kripto para yatırımcılarının ortalama yaşının 30,1 olduğunu gösterirken, özellikle kadın yatırımcı sayısında büyük bir artış yaşandığını gösterdi.

Buna göre Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda yüzde10’lu seviyelerle sınırlı olan kadın kripto para yatırımcısı sayısı, bugün itibarıyla yüzde 38’e ulaşmayı başardı. Henüz kripto paralara yatırım yapmamış fakat yapmayı düşünen kadın kesim de bu sayıya eklendiğinde, kadınların oranı yüzde 50’e çıkıyor.

Bunun yanı sıra anket, Türkiye’de varlık yatırımına dair de önemli bilgiler sundu. Kripto para yatırımcıların yüzde 54’lük oranla en fazla Bitcoin’i tercih ettiği görülürken, diğer popüler tercihler şu şekildeydi:

Dogecoin - yüzde 34

Ethereum - yüzde 30