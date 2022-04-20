Bitcoin ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum (20 Nisan 2022)

20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:39

Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte güncel fiyatlar...

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyatı; 604.115 iken satış fiyatı 606.150 TL'den satılıyor.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Alışta 41 bin 318 dolar ve en yüksek 41 bin 319 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum yüzde 1.25 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.084,70 satış fiyatı ise 3.085,87 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum'un alış fiyatı 45 bin 276 TL, satış fiyatı 45 bin 344 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Yüzde 4,40 yükseldi. Dogecoin alış fiyatı 0,1401 satış fiyatı ise 0,1402 dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı 2,1250 satış fiyatı ise 2,1285 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Yüzde 1,02 düştü. Ripple alış fiyatı 0,76513 dolar, satış fiyatı ise 0,76514 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL?

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,232 TL, satış fiyatı ise 11,244 TL oldu.