Türkiye'de de satılıyordu: Dünyaca ünlü moda devi iflas etti

Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:04

Güncelleme: 22.02.2025 - 10:08

İngiltere merkezli moda markası Quiz, yaşadığı mali kriz nedeniyle iflas etti.

Dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte Türkiye’de de satışa sunulan marka, ilk aşamada 23 mağazasını kapatacak ve 200 çalışanın iş akdini sonlandıracak.

Quiz CEO'su Sheraz Ramzan, mağaza kapanışlarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtse de kararın uzun vadede daha sürdürülebilir bir yapı sağlayacağını vurguladı.

42 MAĞAZASINI SATTI AMA…

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Quiz, markayı ayakta tutmak için 42 mağazasını ve bazı varlıklarını Ramzan ailesinin yönetimindeki Orion şirketine sattı.

Bu hamle, şirketteki işlerin büyük kısmını korusa da tamamen kapatılan 23 mağaza satın alma kapsamına dahil edilmedi.