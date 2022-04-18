Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 88,2 milyona yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının 88,2 milyona yükseldiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,haberleşme sektörüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, fiber altyapının geniş bant internet ve mobil teknolojilerin gelişiminde önem arz ettiğine dikkat çekerek fiber altyapının 2021'de yüzde 11 civarında artarak 471 bin kilometreye ulaştığını vurguladı.
Fiber internet abone sayısının da yaklaşık yüzde 21 artışla 4,8 milyonu geçtiği aktarılan açıklamada, "Geniş bant internet abone sayısı artarken aynı zamanda abonelerin kullanımlarında da büyük ölçüde artış görüldü. 2021'de sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı yüzde 27,5 artarak 204,4 GByte çıktı" ifadeleri kullanıldı.
Geniş bant internet abone sayısının, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam 88,2 milyona yükseldiğine işaret edilen açıklamada, gelişen teknolojiyle internet altyapısının da önem kazandığı vurgulandı.
Yatırımların telefon trafiğine de yansıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2021'de toplam telefon trafiği bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 318 milyar dakikaya ulaştı. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 98'i mobil şebekelerden yapıldı. Sabit şebekelerde başlatılan trafik ise 5,2 milyar dakika oldu."
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