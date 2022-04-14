Erdoğan: İnternet üzerinden satış yapılan platformlara sınırlamalar getiriyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatları, stokçuluk ve fahiş kazanç peşinde koşarak artıranlara verilen cezaları artırıyoruz. İnternet üzerindeki satışlara da çekidüzen, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 21:04
Erdoğan: İnternet üzerinden satış yapılan platformlara sınırlamalar getiriyoruz
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı"nda konuştu.

Erdoğan, "Pandemi sürecinde etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya çalıştık. Ticaret erbabımıza dört ay süreyle biner lira hibe desteği sağladık. 4,6 milyar lirayı aşan destekte bulunduk" dedi.

Erdoğan:"Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Salgının etkilerinin tam geçmeye başladığı bir dönemde Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık," diyen Erdoğan, "Bu tüm dünya ile bizi de etkiledi. Fahiş fiyatların sebebi salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı. İnsanların refah seviyesini temin etmeye çalışıyoruz" diye devam etti.

“YENİ ARAÇLARLA DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

  • Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

  • Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.

  • İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

  • Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

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