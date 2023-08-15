Türkiye'de 'İslami kart' dönemi: Yatırımların haram mı helal mi olduğuna karar verecek!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:38

Mobil uygulama üzerinden çalışan ilk İslami kart Tayyab Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Karta ait internet sitesinde kartla ilgili "İslami ihtiyaçlarınızın birçoğunu karşılamanıza yardımcı oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Sitede ayrıca kart “Tayyab ön ödemeli dijital/fiziksel kartlar, hangi dinden olursa olsun herkesin rahatlıkla kullanabileceği, ödemelerinizi kolayca yapmanızı sağlayacak modern ve etik çözümler sunan bir kart hizmetidir” ifadeleri ile tanımlandı.

Öte yandan sitede "Tayyab, benzersiz mobil uygulamasıyla günlük İslami ihtiyaçlarınızın birçoğunu karşılamanıza yardımcı oluyor; lisanslı elektronik para kuruluşu Sipay ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde çıkarttığımız Master Card sertifikalı ön ödemeli Tayyab kartları ile günlük finansal işlemlerinizi İslami normlara uygun, kolay ve rahat bir şekilde yapmanızı sağlıyoruz" denildi.

YATIRIMLARIN HELAL Mİ HARAM MI OLDUĞUNA KARAR VERECEK

Kartın uygulamasının verdiği hizmetlerden bir tanesi ise çok tartışılacak cinsten. Karta üye olup sipariş edilmesi durumunda yapılan menkul kıymet yatırımlarının helal mi haram mı olduğunu öğrenebileceğiniz bilgisi veriliyor. Sitede konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘‘Menkul kıymetlerin helal olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, tayyab'ın hisse senedi tarayıcısını kullanın.

Online tarama hizmeti ile hangi menkul kıymetlerin helal, hangilerinin helal olmadığını birkaç adımda öğrenebileceksiniz’’ ifadeleri kullanıldı.

DERGİ ADI ALTINDA KAYNAKÇASIZ MAKALELER

Kartın internet sitesinde yer alan dergi sekmesinde ise ilginç konu başlıklarının yer aldığı görülüyor. ‘'Lüks harcamalar günah mıdır’ başlığıyla paylaşılan ve hiçbir kaynak kullanılmayan makale çok tartışılırken, ‘‘Pahalı bir araba alacak paramız varsa ve İslam'a uygun olarak hareket ediyorsak sıkıntı yoktur.

Sonuçta, bir araba satın almak her zaman kişinin yaşam koşullarına ve önceliklerine bağlıdır. Hayalinizdeki arabayı satın almak ister misiniz? Araba aileniz veya iş için gerekli mi? İslami kurallara uygun davrandıysanız ve zekat verdiyseniz sorun yok’’ ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.