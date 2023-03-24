Türkiye'de kullanıcıların yüzde 13'ü dijital ödemelerde para kaybediyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 07:00

Kaspersky Dijital Ödeme anketine göre, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 13'ü çevrim içi bankacılık ve mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken karşılaştıkları tehditlere bağlı olarak finansal kayıplar yaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Kaspersky Dijital Ödeme anketinin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 13'ü dijital ödemelerde para kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Çevrim içi bankacılık ve mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken karşılaşılan tehditler, kullanıcıların finansal kayıp yaşamasına neden oluyor.

Kaspersky Güvenlik Ağı'na göre sadece Türkiye'de 473 binden fazla finansal tehdit Kaspersky tarafından engellendi. Bu saldırılar, kredi kartı numaraları ve oturum açma bilgileri gibi finansal bilgileri çalmayı amaçlıyor ve genellikle kurbanları cezbetmek için sosyal mühendislik taktiklerini kullanıyor.

SİBER SALDIRILAR PSİKOLOJİK YIKIMA DA YOL AÇIYOR

Dijital ödemeleri hedef alan bir siber tehdidin etkisi tüketicilere sadece mali yük getirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları psikolojik olarak da etkiliyor.

Anket katılımcılarının yüzde 69'u bu nedenle uykularının kaçtığını ve paralarını geri alma konusunda büyük endişe duyduklarını belirtiyor. Yüzde 64'lük kesim ise dijital ödeme sağlayıcılarına olan güvenlerinin azaldığını bildiriyor.

Kullanıcıların yüzde 67'si bir siber olay yaşadıktan sonra çok daha dikkatli olduklarını, yüzde 79'u virüs bulaşan cihazlarına antivirüs uygulamaları gibi güvenlik çözümleri yüklediklerini ifade ediyor.

"KULLANICILARIN YÜZDE 47'Sİ DİJİTAL ÖDEMELERİ KULLANIRKEN EN AZ BİR OLAYLA KARŞILAŞTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Teknik Uzmanlık Başkanı Emad Haffar, Kovid-19'un başlangıcından bu yana Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 47'sinin dijital ödemeleri kullanırken en az bir olayla karşılaştığını bildirdi.

Haffar, "Bu nedenle çevrim içi bankacılık ve mobil cüzdan hizmetleri dahil olmak üzere yeni teknolojilerle güvenli bir şekilde nasıl etkileşim kurulacağını bilmek giderek daha önemli hale geliyor. Devlet, dijital ödeme sağlayıcıları, kullanıcılar ve siber güvenlik şirketleri gibi tüm paydaşların sürdürülebilir ve güvenli bir ödeme ekosistemi oluşturmak için bir araya gelmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİ DİJİTAL ÖDEME İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Kaspersky uzmanları, kullanıcıların dijital ödeme teknolojilerinden güvenli bir şekilde faydalanmalarına yardımcı olmak için önerilerde bulundu.

Uzmanlar, pin kodunun, şifrenin veya diğer finansal bilgilerin çevrim içi veya çevrim dışı ortamda kimseyle paylaşılmamasını, herhangi bir çevrim içi işlem yapmak için halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarının kullanmaktan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Çevrim içi işlemler yapmak için ayrı bir kredi kartı veya banka kartı kullanılması, finansal işlemlerin takibine yardımcı olması için kartlara harcama limiti belirlenmesi alınacak önlemler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, güvenilir ve resmi web sitelerden alışveriş yapılması, finansal işlemler için kullanılan tüm cihazlarda güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılması çağrısında bulundu.

Kaspersky uzmanlarının dijital ödeme hizmetleri sunan geliştiricilere, bankalara ve şirketlere yaptığı öneriler ise şu şekilde sıralandı:

"Çevrim içi ödeme süreçlerinin ve tüketici temas noktalarının farklı seviyelerinde dolandırıcılığın tespit edilmesine yardımcı olacak bütünsel siber güvenlik çözümlerine yatırım yapın. APT gruplarının finans kurumlarına yönelik karmaşık saldırıları giderek artıyor. Müşterilerinizi korumak ve iş sürekliliğini sağlamak için derinlemesine görünürlük ve tehdit istihbaratı bir gereklilik haline geliyor. Kaspersky Threat Intelligence hizmetini kullanmak, BT ekiplerinizi tehditleri analiz etmelerine ve azaltmalarına yardımcı olacaktır. Çalışanlarınız için sürekli olarak siber farkındalık eğitimleri düzenleyin. Bu, çalışanlarınızın kuruluş saldırı altındayken karşılarına çıkacak dolandırıcılık girişimlerinin ve tehlikelerin farkında olmalarına ve kuruluşu korumadaki rollerini artırmalarına yardımcı olacaktır."