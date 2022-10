Dünyanın nakitsiz toplum olma yolculuğu hız kazanıyor, dijital ödeme pazarı büyüyor

28 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Dijital ödemeler yeni teknolojilerle büyüme hızını artırıyor. Alışverişin e-ticarete kayışının sürmesi, markaların dijital alanda büyümesi, taksitli alışveriş, mobil, temassız ödemelerin yükselişi ve dijital cüzdan kullanımının yaygınlaşması gibi birçok etken de dijital ödemeler pazarının büyümesinde itici güç olacak. Bulut teknolojileri, uç bilgi işlem, makine öğrenimi, IoT teknolojileri ve 5G teknolojisi de pazarda daha yaygın olarak kullanılarak büyümeyi destekleyecek.

Dijital ödemeler pazarının 2028 yılına kadar 204 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. ReportLinker’ın raporuna göre geçen yıl 87.8 milyar dolarlık hacme ulaşan pazarın 2028’e kadar her yıl yüzde 15 büyümesi bekleniyor. Dijital ödemelerin bu performansı tüm dünyanın nakitsiz toplum olma yolculuğunu da hızlandırıyor. Global danışmanlık şirketi BCG’nin bu yıl haziran ayında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre bugün ödemeler pazarından yüzde 40 pay alan dijital ödemeler, 2026 yılında bu payı yüzde 65’e çıkaracak.

HARCAMALAR ARTACAK

2022 Global Payments Report by Worldpay raporuna göre 2021 yılında küresel e-ticaret harcamaları işlem değeri olarak 5.3 trilyon doları aştı. Bu rakamın 2025 yılına kadar 8.3 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Dijital cüzdanlar 2021’de küresel e-ticaret işlem değerinin yüzde 48.6’sını oluşturdu. Bu oranın 2025’te yüzde 52.5’e ulaşması bekleniyor.

2022 Global Payments Report by Worldpay raporu kartlar ve kapıda ödeme gibi geleneksel ödeme yöntemlerinin de dijital yöntemlere evrildiğine dikkat çekiyor. 2025 yılına kadar kartlar ve kapıda ödemenin küresel e-ticaret işlemlerinin 3’te 1’inden daha azını oluşturacağı tahmin ediliyor.

2020’de 10.5 milyar dolar olan global temassız ödeme pazarının 2026 yılına kadar 20.7 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Mobil uygulama üzerinden ödeme yapma, linkle güvenli bağlantı üzerinden uzaktan ödeme, QR kod ve mobil cüzdan gibi uygulamalar, şubeye gitmeden kredi kullanımı da tüm işletmeler ve tüketici gruplarında tabana yayılıyor. Yapılan çalışmalara göre mobil ödemeler 2022-2027 yılları arasında her yıl yüzde 22’nin üzerinde büyüme gösterecek. 2021’de 1.8 milyar dolar olan pazar hacminin 2027 yılında 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

TÜKETİCİYE DİKKAT

E-ticaret ödeme sistemleri arasında tercih yaparken odaklandığınız pazardaki tüketici alışkanlıklarına dikkat etmeniz gerekir. Böylelikle hedef kitlenizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilirsiniz. Aksi halde kullanıcılar başka sitelere yönelirken siz de gereksiz masraf yapmış olursunuz. Pratik işlem yapmaya izin veren araçlara yönelmeniz de müşteri memnuniyet düzeyini yukarı taşır.

PAYPOS İLE REYONDA ÖDEME

Perakende sektöründe fiziksel mağazalara dönüş başladı. Yeni tüketici, kasa kuyruğu olmadan temassız teknolojilerle mağaza içinde istediği noktada ödeme yapmak istiyor.

Paynet de tüm android cihazlara temassız ödeme özelliği kazandıran PayPOS teknolojisiyle bu ihtiyaca yanıt veriyor. PayPOS ile ödemelerin sadece kasada görevli personel yerine mağazadaki müşteri temsilcileri tarafından da alınabilmesi beraberinde çalışan verimliliğini artırıyor.

HER HAFTA ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ

Her 10 internet kullanıcısından 4’ünün dijital marketlerden alışveriş yaptığı Türkiye, bu alanda dünyada ilk sırada yer alıyor.

Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Kepios’un Temmuz 2022 araştırmasında, 16-64 yaş grubundaki internet kullanıcılarına her hafta çevrimiçi market alışverişi yapıp yapmadıkları soruldu. Türk internet kullanıcılarının yüzde 43.5’luk kısmının her hafta çevrimiçi market alışverişi yaptığı belirlenirken Türkiye bu oranla dünyada ilk sırada yer aldı. Dünya sıralamasında Türkiye’yi, Tayland (Yüzde 42.7), Güney Kore (Yüzde 40.9) ve Meksika (Yüzde 40.2) izledi.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 44.3 milyon kişiyi kapsadığını anımsatarak “Türkiye’de 19 milyon 270 bin kişi her hafta dijital marketlerden alışveriş yapıyor. Birkaç yıl önceye kadar çevrimiçi market alışverişi yapıldığında ürün teslimatı en erken bir sonraki iş günü oluyordu. Artık teslimat süresi çok kısaldı. Market ürünleri satan birçok platform bu süreyi bir saatin bile altına düşürdü. Özellikle çalışan kadınlar, mesai sonrası alışveriş için koşturmak yerine siparişlerini online vermeye başladı” dedi.