Türkiye’de, özel sağlık sigortası ve bu kapsamda tamamlayıcı sağlığa ilgi sürüyor: Pazardaki gücü artıyor

Yayınlanma: 11.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.02.2025 - 04:00

Özel sağlık sigortası branşı, özellikle küresel Covid19 salgını sonrası güçlü bir atılım içinde. Bu durum 2024 yılında da sürdü. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu açıdan başı çekiyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2024 ile ilgili yıllık yayımladığı verilere göre 2023’e kıyasla özel sağlık sigortası branşında prim üretimi, seyahat sağlık sigortası hariç yüzde 94.9 artarak 132 milyar 920 milyon liraya yükseldi. Böylece sağlığın hayatdışı branşındaki payı da yüzde 15.9’dan yüzde 18’e yükseldi. Özel sağlık kapsamında tamamlayıcı sağlık (TSS) sigortası branşında üretilen prim ise yüzde 129.8 artışla 47 milyar 356 milyon liraya ulaştı. TSS’nin özel sağlıktaki payı yüzde 30.2’den yüzde 35.6, hayatdışı branşı içindeki payı da yüzde 4.8’den yüzde 6.4’e çıktı.

HASAR YÜKSEK

Yine verilere göre 2024’te, özel sağlık branşında teminat adedi 10 milyon 22 bin, sigortalı adedi 10 milyon 259 bine yükseldi. Bu sayılar, 2023’te aynı sırasıyla 8 milyon 122 bin ve 8 milyon 80 bindi. Yine 2024’te, TSS’de teminat adedi 4 milyon 839 bin, sigortalı adedi 5 milyon 230 bine çıktı. Bu sayılar da 2023’te aynı sırayla 4 milyon 29 bin ve 4 milyon 118 bindi. Ayrıca Ocak-Eylül 2024 döneminde sağlık poliçesi (dönem içi yazılan) sayı 3 milyon 105 bin oldu. Bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 2 milyon 359 bindi. Sağlık sigortası açısından 2024, hasar artışı yüksek bir yıla işaret ediyor. Son yayımlanan verilere göre yılın ilk 9 ayında 2023 yılının aynı dönemine kıyasal hastalıksağlık branışındaki teknik kâr yüzde 72.4 artarak 12.6 milyar lira oldu. Aynı dönemde ödenen hasar tutarı ise yüzde 132.7 artışla 50.5 milyar liraya ulaştı. Bunun sonucunda teknik kâr/zarar oranı kısmen bozularak yüzde 19.1 oldu. Bu oran 2023’te yüzde 24.3’tü.

ACENTE LİDER

Öte yandan 2024 yılı primlerine satış kanalı açısından bakıldığında ilk sırada yüzde 56.1 payla açık ara “acenteler” yer alıyor. Bunu yüzde 27.7 payla “broker”, yüzde 8.8 payla “merkez”, yüzde 7 payla “banka” ve yüzde 0.4 payla “diğer” kanallar takip ediyor.Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise acente payı yüzde 63.2, broker payı yüzde 18.3, banka payı yüzde 11.1, merkez payı yüzde 7.1, diğerin payı da yüzde 0.3 oldu.

SAĞLIK TÜFE YÜZDE 15.6 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Ocak 2025 ile ilgili yeni açıkladığı tüketici enflasyonu endeksi (TÜFE) raporunun detayları, sağlık sigortasındaki fiyat artışlarının yeni yılda da yükselmeye devam ettiğini gösterdi. Genel TÜFE aylık bazda yüzde 5.03, yıllık bazda yüzde 42.12 artarken sağlık sigortası enflasyonundaki (Sağlık TÜFE) aylık artış yüzde 15.57, yıllık artış yüzde 72.84 oldu.