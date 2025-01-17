Resmi gazetede yayımlandı: Genel Sağlık Sigortası prim borçlarıyla ilgili flaş gelişme!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:38

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:45

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçluları, yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecekler. Bu konudaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilmelerinde, söz konusu Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı.

Karar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.