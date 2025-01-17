Resmi gazetede yayımlandı: Genel Sağlık Sigortası prim borçlarıyla ilgili flaş gelişme!

Genel Sağlık Sigortası primi borçlularını sevindirecek haber Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi gazetede yayımlandı: Genel Sağlık Sigortası prim borçlarıyla ilgili flaş gelişme!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:38

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçluları, yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecekler. Bu konudaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilmelerinde, söz konusu Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı.

Karar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.


Etiketler: #GSS #Cumhurbaşkanı kararı #Resmi Gazete

İlgili Haberler

2025 GSS primi ne kadar? 2025 isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

2025 GSS primi ne kadar? 2025 isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?
TBMM Genel Kurulu'ndan karar çıktı: 1.8 milyon kişinin GSS borcu silinecek!

TBMM Genel Kurulu'ndan karar çıktı: 1.8 milyon kişinin GSS borcu silinecek!
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi? Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi? Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler