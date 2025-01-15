ATO’da sigorta ve otomotiv sektörü istişare toplantısı...

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:21

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:21

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş’in katılımıyla ATO Duatepe Salonu’nda gerçekleşen toplantıda ATO üyelerinin sorunları, talep, görüş ve çözüm önerileri ele alındı. Baran, sigorta sektörünün önemine değinerek, sektörün gücü ve büyüklüğünün ülkelerin gelişmişlik göstergeleri arasında değerlendirildiğini belirtti. Risk sayısı ve çeşitliliği arttıkça sigorta sektörüne talebin de arttığını kaydeden Baran, reel sektörün sağlıklı bir şekilde gelişip ilerlemesinin iyi işleyen sigorta sektörünün varlığıyla mümkün olabileceğini söyledi.

'EMNİYET SUPABI'

Baran, “Sigorta, ekonomi ve ticaretin devamı açısından önemli bir sektör. Ekonomimizin adeta emniyet supabı durumunda. Sigorta sektörünün olmadığı bir yerde ekonomi ve ticaretin büyümesinden de bahsedemiyoruz. Sigorta hemen her sektörle yakından ilişkili. Sektördeki gelişmeler, sağlıktan turizme, inşaattan otomotive beraberinde birçok sektörü etkiliyor, ilişkili olduğu sektörler için yeni ihtiyaç ve talepleri de beraberinde getiriyor. Sektörlerimiz arasındaki istişare mekanizmaları güçlendikçe ticaretimiz, ekonomimiz de büyüyor, gelişiyor” diye konuştu.



Baran, motorlu kara taşıtı alım satımı yapan oda üyelerinin talepleri üzerine zorunlu trafik poliçe süresinin 1 yıldan 60 güne indirilmesi nedeniyle SEDDK Başkanı Davut Menteş’e teşekkür etti. ATO üyelerinin yakın zamanda araç alım-satımı işlemlerinde geçici sigorta yapılmasına ilişkin talebinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da yapıcı yaklaşımıyla çözüme kavuştuğunu ifade eden Baran şöyle konuştu:

“6 Aralık’ta getirilen düzenlemeyle araç alım satım işlemlerinde aracı olan kişinin önce trafik sigortası yaptırması, sonra da noterden satış işlemi gerçekleştirmesi gerekiyordu. Oto galerileri açısından yeni bir iş yükü oluşturan bu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesine ilişkin sektörün talebi vardı. Bu talepler dikkate alınarak, ikinci el araç ticareti yapan oto galericilere 60 günlük kısa süreli trafik sigortası poliçesi yapma imkânı getirildi. Reel sektörümüzün taleplerine kulak vererek, ticareti kolaylaştıran bu düzenleme nedeniyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Başkanı Sayın Menteş’e teşekkür ediyoruz.”

'ÖNCELİĞİMİZ FİNANSAL DAYANIKLILIĞI TEMİN ETMEK'

SEDDK Başkanı Davut Menteş de, iş ve çalışmanın olduğu her yerde risk ve korunma ihtiyacının da beraberinde geldiğini belirterek, sigorta ihtiyacının önemine değindi. Sigortanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de finans sektörünün altında faaliyet gösterdiğini kaydeden Menteş, “SEDDK olarak şu an en büyük önceliğimiz özellikle sigorta şirketleri nezdinde finansal dayanıklılığı temin etmek ve sürdürülebilir bir finansal sağlamlık mekanizması oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özyolu, SEDDK Başkan yardımcıları Emine Feray Zengin ve Hande Hatunoğlu Kurtulan, ATO meslek komite üyeleri katıldı.