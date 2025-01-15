Sigorta prim tutarları belli oldu: Ev hizmetleri, tarım ve emekli işçileri ilgilendiriyor...

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:16

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:16

2025 yılı itibarıyla asgari ücretle çalışan gündelikçi, bakıcı ve kapıcı gibi ev hizmetleri personelinin sigorta primlerinde artış yaşandı. Emekli işçi çalıştıran kişiler de bu değişiklikten etkilendi. Ayrıca, part-time çalışanlar, tarım işçileri ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı esnafların prim tutarları da yeniden belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı prim ödemelerini açıkladı.

GÜNDELİKÇİ VE EV HİZMETLERİNDE PRİM ARTIŞI

2025 yılında, asgari ücretle ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2 bin 925,62 TL olarak belirlenirken, ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı ve kapıcılar ise 8 bin 776,86 TL prim ödeyecek. Geçen yıl bu oran yüzde 32,5 iken, 2025'te yüzde 33,75'e yükseldi.

EMEKLİ İŞÇİLER İÇİN YENİ PRİM TUTARLARI

Emekli işçi çalıştıranlar da prim artışından etkilendi. 2025'te, ev hizmetlerinde ayda 10 gün çalıştırılan emekli işçilerin prim tutarı 2 bin 795,59 TL olurken, ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçilerin ödeyeceği prim ise 8 bin 386,77 TL olarak belirlendi.

GÜNLÜK SİGORTA PRİMLERİ HANGİ ORANDA BELİRLENDİ?

Ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler için günlük prim tutarı 17,34 TL olarak belirlendi. Örneğin, ayda 9 gün çalışan bir gündelikçi, 156,06 TL prim ödeyecek. Ayrıca, aynı işverenin yanında 10 günden az sigortalı çalışanlar, primlerini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabilecek ve 2025’te bu tutar 8 bin 451,79 TL olacak.

TARIM İŞÇİLERİ VE ŞOFÖRLER İÇİN PRİM ORANLARI

Tarım işçileri ve şehir içi toplu taşıma sektöründe çalışanlar, kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabilirler. 2025’te, tarım işçileri 30 gün için 8 bin 791,90 TL prim öderken, şoförler ve sanatçılar ise 8 bin 451,79 TL veya işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9 bin 231,95 TL prim ödeyecekler.

PART-TIME ÇALIŞAN PRİM DÜZENLEMESİ

Kısmi süreli veya part-time çalışanlar, eksik gün primlerini ödeyerek emeklilik haklarını kazanabilirler. Bu kişilerin ödeyeceği prim tutarı, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8 bin 321,76 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9 bin 101,93 TL olarak belirlendi.

BAĞ-KUR VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

Esnaflar için Bağ-Kur primi, 2025 yılında aylık en düşük 9 bin 36,91 TL, en yüksek ise 67 bin 776,89 TL olarak belirlendi. Ayrıca, sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi de 8 bin 321,76 TL olacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ GÜNCELLENDİ

Sigortalı bir işte çalışmayan, anne, baba veya eş dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödeyecek. 2025 yılı itibarıyla bu prim 780,17 TL olacak. Hane içindeki kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az olduğunda, bu primler hazine tarafından karşılanacak.