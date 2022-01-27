Türkiye'de süt fiyatları 21 liraya gidiyor
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in süt fiyatları ve maliyet artışlarına ilişkin araştırmasında Almanya ile Türkiye'deki veriler karşılaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bizi kıskanıyorlar” dediği Almanya’da hem üretici kazanıyor hem halk daha ucuza süt içiyor. Almanya’da yaşayan asgari ücretli bir kişi aylık kazancıyla 1760 litre süt alabilirken, Türkiye’de bu miktar 285 litreye düşüyor. Bu hesaplamaya göre, Almanya’daki asgari ücretlinin sütteki alım gücü, Türkiye’den altı kat fazla.
90 AVRO SENT DAHA UCUZA
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in süt fiyatları ve maliyet artışlarına ilişkin araştırmasına göre, Almanya’daki süt üretim maliyeti 28 Avro sent, yetiştirici satış fiyatı ise 35 Avro sent. Bir litre sütteki üretici kârı 7 Avro sent civarında. Türkiye’de ise üretici 30 Avro sente ürettiği sütü 31 Avro sente satabiliyor ve 1 Avro sent kârla üretime devam etmek zorunda kalıyor. Yurtttaş 1 litre ambalajlı pastörize sütü 98 Avro sente tüketirken, Almanlar 90 Avro sent ile Türkiye’den daha ucuza tüketebiliyor.
Önümüzdeki süreçte hayvan yeminin ana hammaddeleri olan arpa, buğday ve mısırda 5 liranın üzerinde fiyatlanma beklendiğine de işaret eden Başevirgen, şunları söyledi: “Bu maliyet artışlarının bile tek başına konsantre yem fiyatını 6 liraya çıkaracağı tahmin ediliyor. İktidar verdiği sözü tutar ve yem/süt paritesini 1.10’a çıkarırsa önümüzdeki dönemde çiğ süt alım fiyatının asgari 6.60 lira olması kaçınılmaz. Bu artışların 1 litre pastörize karton ambalajlı süt fiyatına yansıması da 21 lira civarında olacak.”
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